To skipsdesign fra HAV Design til Royal Arctic Line

– Fartøyene skal operere på Grønland, noe som stiller strenge krav til fartøyenes design. De skal operere i et røft klima, seile inn og ut av små grunne havner og oppfylle isklassekrav. Fartøyene er designet med tanke på dette, sier Gisle Vinjevoll Thrane, salgsdirektør i HAV Design.Designet til de to fartøyene – som har fått navnene «Arpaarti Arctica» og «Tilioq Arctica» – er av typen HAV 971. Lasteskipene måler 37,6 meter i lengden og har plass til en besetning på åtte. De kan lagre åtte containere på dekk, samt to containere og 60 paller i lasterommet.Tilioq Arctica ble levert til Royal Arctic Line i går, mens Arpaarti Arctica ble levert i mars.– Royal Arctic Line er Grønlands livslinje da vi sikrer forsyninger til hele landet. Disse mindre lasteskipene med isklasse er derfor viktige for de mange små kystsamfunnene langs Grønlands lange kystlinje. Dette er det tredje og fjerde fartøyet som HAV Design har designet for oss, sier Anders Bay Larsen, Head of Fleet Management at Royal Arctic Line.Royal Arctic Line A/S ble grunnlagt i 1993 og er heleid av Grønlands regjering.HAV Design, som er et datterselskap av HAV Group ASA som er notert på Euronext Growth Oslo, har hovedkontoret sitt i Fosnavåg.