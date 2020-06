Skipsteknisk designer ny fabrikktråler

Det er rederiet Havborg på Færøyene som satser og bygger ny fabrikktråler. Nybygget er av Skipsteknisk sitt ST-119 design og leveres i 2022.



Skipsteknisk har sikret seg ny designkontrakt i et utfordrende marked. Tråleren er spesialutviklet i nært samarbeid med rederiet, og det er lagt stor vekt på effektive og sikre operasjoner i alle ledd om bord. Videre har det vært sterk fokus på optimal energiutnyttelse og lave utslipp til sjø og vann. Høy sikkerhet og komfort for mannskapet er også spesielt vektlagt, heter det i en pressemelding.



Fabrikktråleren skal bygges av Tersan Shipyard i Tyrkia, et verft som gjennom en årrekke har bygget fabrikktrålere av svært høy kvalitet, basert på design fra Skipsteknisk.



Skipet har en total lengde på 87,5 m, en bredde på 18 m og bli arrangert for trippeltrål med forberedelse for senere installasjon av en 5. trålvinsj, som muliggjør tauing av fire tråler. Skipet vil utrustes med rekefabrikk, en avansert filletfabrikk og melfabrikk. I tillegg er det lagt opp til frysing av pelagiske arter. Nybygget vil få en fryseromskapasitet på 2250 m3. Skipet vil bli arrangert med en romslig og komfortabel innredning for 40 personer.



Dette er ikke første gang Skipsteknisk designer fabrikktråler for reder Mortan Johannessen og Havborg. I 1990 leverte Mjellem & Karlsen i Bergen Enniberg til ham, et skip som har passert 30 år, men fortsatt er i full drift i rederiet. I en alder av over 80 år satser han nå friskt på å bygge en fabrikktråler som vil trone helt på toppen av hva som finnes i fabrikktrålerflåten i Nord-Atlanteren, heter det i pressemeldingen.