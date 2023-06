Skipsteknisk designer ny miljøvennlig pelagisk frysetråler

Skipsteknisk er blitt valgt til å designe en ny generasjon miljøvennlige, pelagiske frysetrålerfartøy med høy kapasitet for det nederlandske selskapet Vikingbank, et datterselskap av Parlevliet & Van der Plas (P&P), som opererer fra Katwijk, Nederland.



Det nye fartøyet av ST-192 design vil erstatte den større KW-174; Annelies Ilelena (ex. Atlantic Dawn), når hun skal settes i drift vinteren 2024-25.



Nybygget er bygg nr. 1119 ved verftet Tersan i Tyrkia, hvor stålkuttingen allerede er i gang.



REDUSERER UTSLIPP

Fremdriftsmaskineriet er arrangert med to propeller og blir utstyrt med svært drivstoffeffektive motorer fra Wärtsilä. Det avanserte elektriske systemet om bord inneholder en utstrakt bruk av frekvensomformere som besørger redusert energibehov i alle ledd. Det nye fartøyet vil bli utstyrt med renseteknologier ved hjelp av skrubbere og selektive katalysatorer, noe som reduserer utslipp av partikler og klimagasser til miljøet til det laveste mulige nivå idag.



Med et mannskap på opptil 60 personer vil fartøyet operere over hele verden. Hun vil rette seg mot pelagiske arter som sild, sardiner, makrell, hestemakrell og kolmule. All fisk skal fryses om bord og er i sin helhet tiltenkt konsum-markedet.



Skipteknisk er veldig takknemlige for at Parlevliet & Van Der Plas dette interessante oppdraget som vil bli nybyggprosjekt nummer 4 i P&P Group’s flåtefornyelse, designet av Skipsteknisk.



