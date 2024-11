Skipsteknisk skal designe nye offshore energifartøy

Fartøyene vil være 120 meter lange, med et dekksareal på 1400 kvadratmeter og med innredning til 120 personer. De vil være utstyrt med en 250-tonns subseakran og to integrerte WROV-hangarer med utsetting av ROV’er over siden.Designene er også forberedt for fremtidig installasjon av en offshore gangvei, noe som gjør dem egnet for operasjoner både innen offshore vind og andre energisektorer.ST-245-designene inneholder moderne teknologi for å redusere utslipp og maksimere operasjonell effektivitet. De er metanol-klare, og generatorene kan i mellomtiden operere på 100 prosent biodrivstoff, noe som gir fleksibilitet som kundene vil sette pris på.ST-245 vil primært bli brukt til:Fartøyene vil bli bygget ved COSCO Shipping (Qidong) Offshore, med levering planlagt til 2027.