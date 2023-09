Skreigrunn – største fiskebåt i aluminium

Foto: GOT Marine

GOT Marine i Mandal leverte 10. juli 2023 sitt største nybygg så langt, 27,99 meter lange Skreigrunn. Båten er bygg nummer 127 ved verftet og den er levert til GHT Fiskeri AS på Senja i Troms og Finnmark.

Ifølge verftet er dette den største fiskebåten som er bygd i aluminium i Norge. Kystfiskebåten er rigget for fiske med not og snurpenot og har hybrid fremdriftsanlegg og et skrogdesign der det er lagt vekt på energieffektivisering. Designet har fått typebetegnelsen Skogsøy 90 hybrid.

Båten er kraftig bygget for å tåle røff sjø under tøffe forhold i Nord-Norge. Den er utstyrt med den nyeste teknologien på markedet der det er lagt vekt på å kunne levere utmerket kvalitetsfisk i tillegg til å ha god sikkerhet for mannskapet.

HYBRID LØSNING

Fartøyet er utstyrt med RSW-kjøling og totalt seks lagertanker på 251 kubikkmeter for lagring av fisken. Den har også et vakuumsystem for transport av fisken hele veien fra havet til lasterommet og levering av fisken til foredlingsanlegg på land.

Skreigrunn har en hybrid fremdriftsløsning med en 600 kwh batteribank installert. Dette er en såkalt peakshaving løsning, men kan også brukes til nullutslippsfremdrift eller ved kai uten at motorer er i gang. Hovedvinsjene kan regenerere opp til 100 kW strøm ved bruk av bremsekraft som også brukes til å lade batteriene. Les hele omtalen her.

