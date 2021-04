Skrogintegrert kjølesystem til Chile-brønnbåt

Larsnes Mek. skal levere brønnbåten til chilenske Naviera Orca Chile S.A. i slutten av året. Illustrasjon: Skipskompetanse.

Larsnes Mek Verksted AS har tildelt Ålesund-selskapet Hydroniq Coolers en kontrakt for å levere det marine kjølesystemet til en brønnbåt verftet bygger for den chilenske rederen Naviera Orca Chile S.A.



Naviera Orca Chile ble etablert i 2004 og er i dag markedsledende i Chile innen transport av levende fisk.



Brønnbåten, NB68, er designet av Skipskompetanse AS fra Måløy, og er av SK-6100 DM LFC II design. Fartøyet er 79,3 meter langt, 15 meter bredt og har en lastekapasitet på 2 800 kubikkmeter. Hun skal utstyres med de beste og nyeste løsningene for behandling og transport av levende fisk. Leveringsdato for fartøyet er planlagt mot slutten av 2021.



Hydroniq Coolers skal levere selskapets skrogintegrerte «Rack» sjøvannskjøler til den nye brønnbåten.



FORNUFTIG TILNÆRMING

– Vi har tidligere levert vår Rack sjøvannskjøler til flere brønnbåter av samme type som er bygd av Larsnes Mek Verksted. Vi er altså godt kjent med verftets høye kvalitets- og leveransekrav, og verftet er kjent med våre sjøvannskjøleres egnethet på brønnbåter. Det er en fornuftig tilnærming for å sørge for forutsigbare leveranser av høy kvalitet, sier Jan Inge Johannesen, salgssjef hos Hydroniq Coolers.



Selskapets Rack sjøvannskjøler er integrert i skroget under fartøyets hovedmaskinrom. Her reduserer kjøleren temperaturen til skipets hovedmotor og andre støttesystemer ved hjelp av sjøvann, men uten å ta opp verdifull plass i maskinrommet.



Hydroniq Coolers skal produsere og sammenstille utstyret ved selskapets hovedkvarter utenfor Ålesund og levere det til Larsnes Mek Verksted på Larsnes i Møre og Romsdal. Hydroniq Coolers har ikke oppgitt verdien på kontrakten.



Hydroniq Coolers er eid er eid av investeringsselskapet SMV Invest AS (tidligere Sperre Mek. Verksted AS). Navnet «Hydroniq» henspiller på temperaturregulering ved bruk av væske.