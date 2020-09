Slik blir den nye Ryfylkeferjen

Slik blir den nye ferja som nå skal bygges for det nye sambandet i Ryfylkefjordene. Illustrasjon: LMG/Norled

Ryfylkefjordene får et helt nytt ferjesamband fra kommende årsskifte. Oppdraget med å drifte ferjeruta har Kolumbus, Rogaland fylkeskommune sitt selskap for kollektivtrafikk, gitt til Norled. Nå er designet på den nye ferja blitt offentliggjort.



Oppstart for den nye Ryfylkefergen er 1.1.2021, men nybygget til Norled blir ikke ferdig fra byggeverftet før i juni 2022. Fram til da blir det satt inn en erstatningsferje fra Norled.

Verft ikke bestemt

Nyferja får en kapasitet på 27 personbilenheter, alternativt to trailere med en lengde på 19,5 meter og plass til 96 passasjerer. Ferja er designet av LMG Marin i Bergen, får elektrisk drift og en total lengde på 45,4 meter. Servicefarten er spesifisert til ti knop. Kommunikasjonsrådgiver Hans-Christian Vadseth i Norled opplyser at byggeverft ennå ikke er bestemt. Ryfylkefergen blir et helt nytt samband som oppstår etter endringer på dagens Finnøysamband med hurtigbåt og ruten med kombibåt på Lysefjorden. Finnøysambandet får færre anløpssteder enn i dag, mens den tidligere ruten på Lysefjorden blir endret til den nye Ryfylkefergen som blir en skikkelig melkerute med en rekke anløpssteder

Stavanger-Judaberg Nye Ryfylkefergen får startpunkt i Stavanger og snupunkt i Judaberg. Den skal blant annet betjene Fisterøyene, Nedstrand, Hebnes og Foldøy og småøyer i kommunene Finnøy, Rennesøy, Strand og Hjelmeland. Flere av anløpsstedene får bare ett anløp hver dag.