SMM 2021 blir digital messe

SMM 2021 blir en digital messe. Foto: John Inge Vikan.

Den store shippingmessen SMM i Hamburg ble først flyttet fra oktober i fjor til februar i år, deretter meldte messearrangøren at det skulle bli en hybrid messe, delvis på nett og deleis fysisk. Nå komme meldingen om at heller ikke det lar seg gjøre i den aktuelle koronasituasjonen, og hele arrangementer blir digitalt.



Det bir et rent digitalt arrangement for det maritime samfunnet, SMM DIGITAL – The Maritime Business Hub, som en virtuell møteplass. Utstillere og kunder fra hele verden vil kunne diskutere dagens og morgendagens maritime utfordringer på nettet, og følge konferanser med topprangerte eksperter.



BLE UMULIG

– Etter nære konsultasjoner med utstillingskomiteen og offentlige institusjoner, har vi besluttet å være vert for SMM 2021 som en rent digital begivenhet. Utviklingen av koronapandemien og de resulterende restriksjonene har gjort det umulig å komme opp med en pålitelig plan for en fysisk messe, sier Bernd Aufderheide, president og administrerende direktør i Hamburg Messe und Congress GmbH i en pressemelding.



– Ved å ta denne beslutningen til fordel for en digital SMM, gir vi våre utstillere og besøkende et godt grunnlag for planlegging samtidig som de gir dem en ide om hvordan de vil kunne nettverk vellykket i februar 2021 til tross for pandemien. Det som er klart akkurat nå er at erfaringene vi samler som arrangør i dag vil ha en positiv effekt på fremtidige fysiske arrangementer.



POSITIVE ASPEKTER

Knut Ørbeck-Nilssen, administrerende direktør i DNV GL sier han setter pris på de positive aspektene ved dette:



– Pandemien har vist at så mye kan oppnås gjennom bruk av digitale midler og at den maritime næringen er i god stand til å tilpasse seg nye måter å jobbe på i disse svært utfordrende tider, mer enn noen gang før sikkerhet må være i forkant av hver beslutning vi gjør. Jeg er derfor glad for at SMM har vist fremsyn og god dømmekraft for å flytte neste års SMM til en digital plattform, sier Ørbeck-Nilssen.