SMM blir utsatt til februar

SMM skulle ha vært arrangert i september, men er utsatt. Foto: John Inge Vikan

Mens de fleste andre større messene dette året har valgt å avlyse, har SMM i Hamburg i stedet valgt å utsette arrangementet, i alle fall foreløpig. Messen skulle vært arrangert i september, men på grunn av usikkerhetene koronapandemien skaper vil det i stedet finne sted 2. – 5. februar 2021.



– Den meget dynamiske utviklingen av COVID-19 og påfølgende restriksjoner på større arrangementee gir oss ingen andre valg enn å utsette SMM til neste år. Det har ikke vært enkelt å finne et passende tidspunkt, og vi er fornøyde med å ha klart det, sier Bernd Aufderheide, som er leder for Hambur Messe og Kongress i en pressemelding. SMM blir det første større samlingspunktet for den maritime næringen neste år.



– Vi vil tilby verdens maritime næring en ekstraordinær, mer kompakt SMM, og samme skal vi komme oss gjennom krisen og avholde en SMM som vil leve opp til sine høye standarder, sier han.



Messearrangøren forteller også at SMM var fulltegnet, og at man nå er i nær kontakt med ansvarlige myndigheter og ansvarlige for helse og sikkerhet hos de største deltakerne, for å sikre at alle sikkerhetskrav blir innfridd for de over 2200 utstillerne fra mer enn 120 land.