Solstad fikk kontrakt for tre i Australia

Normand Leader er ett av de tre fartøyene som skal arbeide utenfor kysten av Vest-Austalia. Foto: Solstad Offshore.

Solstad Offshore ASA har skrevet kontakt for AHTSene Normand Saracen og Far Senator, sammen med PSV Normand Leader med BP Developments Australia Pty Ltd for å støtte BPs Ironbark-aktiviteter i Carnarvon Basin utenfor kysten av Vest-Australia.



Fartøyene skal jobbe med den halvt nedsenkbare boreriggen Ocean Apex en brønn, variheten er anslått til ca. 90 dager. Start av kontrakten vil finne sted i løpet av fjerde kvartal 2020, og fartøyene vil operere fra Dampier.



Dette gjelder BPs første aktivitet i Australia på flere år, og Solstad er glad for å være foretrukne for å støtte BPs virksomhet.