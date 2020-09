Solstad forlenger kontrakter

Nordmand Ferking skal fortsatt arbeide for Equinor i Nordsjøen.

Solstad Offshore ASA har forlenget kontrakter for to av sine fartøy med nøkkelkunder Equinor og Aker BP.



Equinor har erklært en opsjon på å forlenge kontrakten for ankerhåndteringsfartøyet Normand Ferking med ett år til november 2021. Equinor har opsjon på å forlenge kontrakten med ytterligere 2 x 1 år. Normand Ferking har vært på kontrakt med Equinor siden 2007.



I tillegg, som en del av rammeavtalen mellom Aker BP ASA og Solstad, har Aker BP ASA forlenget nåværende kontrakt for PSV Far Solitaire med 12 måneder, som starter 1. sanuar 2021.



SKIPENE

Begge skipene vil fortsette å støtte olje- og gassvirksomheten på norsk sokkel.



Normand Ferking ble levert fra Flekkefjord Slipp & Maskinfabrikk som byggnummer 186 i 2007. Skroget er bygget ved verftet Christ i Gdynia i Polen og fartøyet har Vik & Sandvik designet VS 4620 OCV. er et avansert ankerhåndteringsskip med meget miljøvennlig teknologi om bord.



Far Solitaire ble levert til daværende Farstad Shipping i 2012. Skipet er bygget ved Vard Langsten, som den gang het STX OSV Langsten. Forsyningsfartøyet var verftets byggenummer 767 og har design UT 754 WP. Det ble også kåret som Ship of the Year for 2012,



Far Solitaire har fått forlenget kontrakten med Aker BP.