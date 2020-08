Solstad med forlengede Brasil-kontrakter

Sea Brasil

Bare få dager etter at Solstad Offshore ASA kunne fortelle om forlengelse av flere kontrakter utenvor Vest-Australia melder selskapet i en børsmelding om flere kontraktsforlengelser i Brasil med Equinor og Total.



Equinor Brasil har forlenget kontraktene for PSVs Sea Brasil med 1 år frem til desember 2021 og Far Scotsman med 6 måneder frem til mai 2022.

Begge skipene vil fortsette å støtte Equinor på sin virksomhet og utviklingsvirksomhet i Brasil.



I tillegg har Total E&P do Brazil forlenget kontraktene for PSV Normand Swift og AHTS Far Sagaris frem til desember 2020 for å støtte Totals aktiviteter i Lapa-feltet.



I løpet av charterperioden vil Far Sagaris bli erstattet av Far Scout, da Far Sagaris vil starte en 3-års kontrakt med Petrobras.



Sea Brail er bygger i 2012 i Brasil som byggenummer 28, med design STX PSV 09 CD.



Far Scotsman tilhørte tidligere Farstad Shipping, og er et forsyningsskip levert fra Vard Langsted i 2012. Det har design STX PSV 08 CD.

Far Scotsman