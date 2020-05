Sølvtrans bygger flere hos Myklebust

To slike brønnbåter av design NVC 389 bygges ved Myklebust verft for Sølvtrans. Nå kan en kontrakt på ytterligere to båter være underveis. Illustrasjon: Kongsberg/Myklebust Verft

Det bekrefter adm. dir. Roger Halsebakk i Sølvtrans overfor Maritimt Magasin.Sølvtrans har hatt opsjoner på bygging av flere brønnbåter i tillegg til de to som skal leveres henholdsvis i mars og oktober neste år. Dette er båter med en lastekapsitet på 4000 kubikkmeter og som er designet av Kongsberg i Ålesund med typebetegnelse NVC 389.

Det var Tekfish, en del av Fiskeribladet, som nylig kunne fortelle at Sølvtrans hadde fire båter i bestilling hos Myklebust, i en oversikt over brønnbåter som er kontraherte med levering de kommende årene.

Opsjoner blir erklært

– Opsjonene vi har er ikke formalisert i endelig byggekontrakt enda, men det vil de bli, sier Roger Halsebakk til Maritimt Magasin, og forteller videre at nærmere detaljer vil komme etter sommeren en gang.



Også administrerende direktør Inge-Johnny Hide i Myklebust Verft kan fortelle at det er flere kontrakter med Sølvtrans på gang.

– Vi har kontrakt på to 4000 kubikkmeter store båter som er under bygging og har en god dialog med Sølvtrans om å bygge flere, sier han i en kort kommentar.

22 båter

Sølvtrans-rederiet ble startet i 1986 og har i løpet av snart 35 år bygd seg opp til å bli den største aktøren innen denne bransjen. Selskapet er en global aktør med brønnbåttjenester i Norge, Storbritannia, Tasmania og Canada og har for tiden 22 båter i drift. 17 av disse driftes fra Ålesund og fem lokalt i Chile.



Sølvtrans har også et betydelig nybyggingsprogram. Fire båter er kontraherte hos Aas Mek. Verksted i Vestnes der en etter planen skal leveres i oktober i år og tre i løpet av 2022. Alle er av Aas sitt eget design der den første er på 2500 kubikkmeter mens de tre siste har en kapasitet på 3000 kubikkmeter.

Åtte nybygg

Med fire nybygg hos Myklebust, to med levering i 2021 og de to neste som ser ut til å være i løypa og med levering i 2022 slik vi forstår det, har selskapet totalt åtte nye båter som blir levert til rederiet i de kommende to årene.