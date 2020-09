Sølvtrans-trio til Hydroniq Coolers

De tre Sølvtrans-fartøyene er søsterskip. Illustrasjon: Aas Mek.

Aas Mek. Verksted har tildelt Ålesund-selskapet Hydroniq Coolers kontrakter for å levere sjøvannskjølere til hele tre brønnbåter som verftet bygger for brønnbåtrederiet Sølvtrans.



– Vi har levert sjøvannskjølesystemene våre til mange brønnbåter de seneste årene, men å bli tildelt tre på rappen er langt ifra hverdagskost. Det er utvilsomt en stor og viktig leveranse for oss, sier Jan Inge Johannesen, salgssjef hos Hydroniq Coolers.



INTEGRERT I SKROGET

Hydroniq Coolers skal levere sin skrogintegrerte «Rack» sjøvannskjøler til de tre brønnbåtene. «Rack» sjøvannskjøler er integrert i skroget under fartøyets hovedmaskinrom, hvor det reduserer temperaturen til skipets motor og andre støttesystemer ved hjelp av sjøvann – men uten å ta opp verdifull plass i maskinrommet. Det er en løsning som verdsettes av både mannskap og redere.



De tre nye brønnbåtene er nybygg nummer 208, 209 og 210 fra Aas Mek. Verksted. Tidligere har Aas Mek. Verksted hyret Hydroniq Coolers for å levere samme type kjølesystem til nybygg 204, 205, 206 og 207.



– Aas Mek. Verksted er en av verdens ledende brønnbåtbyggere. Å være foretrukken leverandør til verftet er derfor et privilegium, sier Johannesen.



NYKOMPONERT KJØLEENHET

Til de tre nye båtene har Aas Mek. Verksted, Sølvtrans og Hydroniq Coolers sammen komponert en ny «Rack»-enhet som man håper vil ytterligere øke systemets operasjonelle fleksibilitet. Mens man tidligere har kjørt to kjølesystemer i hver «Rack»-enhet, skal man på disse tre fartøyene anvende tre kjølesystemer i hver enhet. Dermed fjerner man behovet for en ekstern plateveksler som er tilkoblet kjøleenheten.



– Vi synes det er inspirerende å samarbeide med verft og redere som hele tiden søker smartere og mer kostnadseffektive løsninger. Aas Mek. Verksted og Sølvtrans er definitivt i den kategorien, sier Johannesen.



Hydroniq Coolers skal produsere og sammenstille utstyret ved hovedkvarteret i Ålesund og levere det til Aas Mek. Verksteds verft i Vestnes i Møre og Romsdal.



De tre brønnbåtene, som er søsterskip, er av verftets eget design, type AAS 3002 ST. Hver båt har en lastekapasitet på 3 000 kubikkmeter fordelt på to fiskebrønner. Lengden på fartøyene er 76,96 meter, bredde 17,80 meter, og 5,90 meters dybde i riss. De tre nybyggene skal overleveres til Sølvtrans i løpet av 2022.

Jan Inge Johannesen er salgssjef hos Hydroniq Coolers. Foto: Hydroniq Coolers.