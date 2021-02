Sølvtrans velger siste generasjon av Cat 3500

Pon Power skal levere generatorsett til to nye brønnbåter som skal bygges for brønnbåtselskapet Sølvtrans. Illustrasjon: Aas Mek. Verksted.

Aas Mek. Verksted har tildelt Pon Power kontrakter for leveranse av generatorsett til to nye brønnbåter som skal bygges for brønnbåtselskapet Sølvtrans. De to nye brønnbåtene er nybygg nummer 211 og 212. Pon Power er også leverandør av generatorsettene til de seks foregående nybyggene til Sølvtrans ved Aas Mek.



Generatorsettene fra Pon Power er basert på den nye Caterpillar 3512E-motoren, inkludert Cat SCR for IMO III-sertifisering. Cat 3500E er siste generasjon av en av de virkelig trofaste arbeidshestene i bransjen. Siden introduksjonen har Caterpillar totalt produsert over 190.000 Cat 3500 maskiner, med over 27.000 til marine applikasjoner.



VIKTIG KONTRAKT

– Dette er en viktig kontrakt for oss, og vi er stolte av å ha etablert et godt samarbeid mellom Sølvtrans, Aas Mek. og Pon Power. Vi setter også pris på at Sølvtrans velger innovative og bærekraftige løsninger som det første rederiet i det norske markedet som tar i bruk vår nye Cat 3500E motor. Caterpillar har forbedret og forsterket designet av 3500E motorene for opptil 20 prosent større effektuttak, redusert drivstofforbruk og utslipp av klimagasser. I tillegg vil forbedret holdbarhet og lengre komponent-levetid redusere driftskostnadene for motorene, sier Claus F. Høyer,



– Caterpillars nyutviklede SCR gir kundene valget mellom ulike driftsmodus, først og fremst for å optimalisere drivstofforbruket, men også for å enkelt kunne veksle mellom operasjon i IMO IIog IMO Ill-soner. For Pon Power er dette en strategisk viktig leveranse i vårt arbeid med å ligge i forkant av de gjeldende utslippskravene sier Høyer.



Cat 3512E-generatorsettene til brønnbåtselskapet Sølvtrans leveres med Pon Powers Genflex-løsning. Dette er en løsning som gir redusert støy og vibrasjoner samt lengre levetid på generatorene og redusert operasjonskostnader generelt.



SATSER PÅ BÆREKRAFT

Harald T. Nesvik, kommunikasjonssjef hos Sølvtrans, understreker at selskapet satser stort på bærekraft for å følge FNs miljømål. Nesvik forklarer videre at det er viktig for brønnbåtselskapet Sølvtrans å bygge sine båter i Norge og satse på norske underleverandører; -dette gir god oppfølgning og den beste kvaliteten.

Caterpillar har totalt produsert over 190.000 Cat 3500 maskiner. Claus F. Høyer, administrerende direktør, Pon Power. Foto: Pon Power.