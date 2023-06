Spansk verft velger kjølere fra Ålesund

2

Hydroniq Coolers AS

Leverandør av kjølevannsløsninger og varmevekslere til skipsbyggingsmarkedet og utvalgte landbaserte anlegg.

Selskapets hovedprodukter er Hydroniq RACK og Hydroniq PLEAT som begge tilbyr svært konkurransedyktige drift- og vedlikeholdsvennlige løsninger for sjøvannskjøling.

Navnet «Hydroniq» henspiller på temperaturregulering ved bruk av væske.

Gondan bygger det nye hybridfartøyet for Northern Lighthouse Board (NLB), som er fyrtårnmyndighetene for Skottland og Isle of Man.Hydroniq Coolers skal levere selskapets skrogintegrerte «Rack» sjøvannskjøler til det nye inspeksjonsfartøyet. Denne typen sjøvannskjøler er integrert i skroget under fartøyets hovedmaskinrom. Der reduserer systemet temperaturen til skipets motor og andre støttesystemer ved hjelp av sjøvann, men uten å oppta verdifull plass i maskinrommet. Systemets hovedformål er å unngå overoppheting av motoren og andre kritiske systemer.Rack sjøvannskjøler er svært energieffektiv, og fartøyets mannskap kan enkelt rengjøre systemet på egenhånd til havs. Dette er bare noen få av mange medvirkende faktorer som må til for å utvikle et fartøy med ny teknologi som minimerer påvirkningen på miljøet og oppfyller miljømålene fastsatt i britiske myndigheters «Clean Maritime Plan».– Miljøprofilen til dette fartøyet er imponerende. Kombinasjonen av energieffektivitet og å holde CO-utslipp lavest mulig, samtidig som man opprettholder fartøyets operative evner, var derfor vesentlige kriterier i anbudet Gondan. Vi er svært stolte av å ha vunnet denne kontrakten, sier Magnar Kvalheim, salgssjef hos Hydroniq Coolers.Hydroniq Coolers skal produsere og sammenstille utstyret ved selskapets hovedkvarter på Ellingsøy utenfor Ålesund og levere det til Gondan-verftet i Spania. Hydroniq Coolers har ikke oppgitt kontraktsverdien.Nybygget, som skal navngis «Pole Star», erstatter nåværende «NLV Pole Star», som etter 23 år i tjeneste nærmer seg slutten av sin økonomiske levetid. Det nye skipet vil settes i drift i juni 2025.Den nye «Pole Star» bygges i henhold til detaljerte spesifikasjoner som sørger for forbedrede manøvreringsevner, bedre og sikrere bøyevedlikehold, bedre tauingsmuligheter, og brannslukkingsevner.Fartøyet skal levere viktige forsyninger til fyrtårn langs kysten, inspisere navigasjonshjelpemidler på olje- og gassplattformer, og bidra til å utføre viktig bøyevedlikehold, og derigjennom bidra til å levere en viktig tjeneste til maritim næring og opprettholde sikkerheten i skotske farvann.