Stad skipstunnel til Arendalsuka

Hovedpunkter for tunnelen:

Gjøre sjøtransporten tryggere, mer effektiv og mer miljøvennlig

Gi kortere r eisetid, mindre drivstoffbruk og opp mot 60 prosent mindre CO 2-utslipp

2-utslipp Styrke sjøen som transportåre og flytte mer gods fra vei til sjø

Øke verdiskapingen i fiskeri- og havbruksnæringen, som er en av Norges fremste fremtidsnæringer

Knytte kysten på Vestlandet sammen og muliggjøre hurtigbåt mellom Ålesund og Bergen

Skape en ny bo- og arbeidsmarkedsregion mellom Ålesund, via den maritime klyngen på søre Sunnmøre, til de sterke næringslivsbyene Måløy og Florø

Styrke næringsutvikling og sysselsetting på kysten

Stad skipstunnel-seminaret skjer ombord i "Vestlandsbåten" MS SandnesDaglig leder i Måløy Vekst, Randi Humborstad, understreker viktigheten av å delta på Arendalsuka:– Måløy Vekst har god erfaring med å delta på Arendalsuka. Vi benytter Arendalsuka til politisk påvirkning og nettverksbygging. Dette er tredje året på rad Måløy Vekst arrangerer seminar på Arendalsuka for å informere og opplyse sentrale beslutningstakere om viktige saker for næringslivet i regionen vår.I år samarbeider de med Kystrederiene, og Vestland og Møre og Romsdal fylkeskommuner om dette seminaret.– Vi har fått på plass et spennende program med innlegg fra Norges Fiskarlag, Nærings- og fiskeridepartementet, Kystverket, Kystrederiene, Havila Kystruten og GulenSkyss. Disse aktørene vil belyse status for prosjektet, og hvor viktig Stad skipstunnel er for næringslivet, nærskipsfarten og tryggheten langs kysten vår, forteller Humborstad.Regjeringen har gitt klarsignal til at Kystverket kan lyse ut anbudskonkurransen for bygging av Stad skipstunnel. I september skal prosjektet ut på anbud, og byggingen av verdens første skipstunnel kan etter planen starte i 2025.Stad skipstunnel er det eneste store investeringsprosjektet i Nasjonal transportplan (NTP) innenfor sjøtransport, og er en forutsetning for å binde Vestlandet sammen sjøvegen og øke sikkerheten for de sjøfarende. Sjøen er fremtidens transportåre, og realisering av Stad skipstunnel er nødvendig for å realisere den veksten Norge ønsker i kyst- og havnæringene.