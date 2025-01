Stadt med ny offshorekontrakt i Asia

Stadt sitt synergi-team. Foto: Stadt

Det Malaysia-baserte reiarlaget Synergy Marine (M) Sdn Bhd har inngått ein avtale med Stadt AS om design og levering av ei avansert elektrisk framdriftsløysing for to Anchor Handling Tug Supply (AHTS)-fartøy



Stadt AS, ein leiande leverandør og systemintegrator av elektriske framdriftsløysingar, bidreg med fleire tiår med erfaring. Synergy Marine, som opererer ei offshoreflåte inkludert AHTS-fartøy, tilbyr tenester hovudsakleg til olje- og gasselskap og entreprenørar, inkludert offshore ingeniørkundar.



INNOVATIVE OG PÅLITELEGE LØYSINGAR

Med over 150 skip verda over som nyttar Stadt sin AC-drivteknologi, har selskapet vist sin kompetanse innan innovative og pålitelege løysingar. Den nyaste generasjonen, Stadt Lean Propulsion®, set ein ny standard med sin patenterte design som oppnår minimalt elektrisk energitap. Dette gjev særs høg framdriftseffektivitet, redusert drivstofforbruk og lågare utslepp.



Pålitelegheit er ein hjørnestein i Stadt Lean Propulsion®, noko som er bevist gjennom mange år med feilfri drift frå skip som seglar verda rundt.



Som systemintegrator vil Stadt levere nøkkelkomponentar, inkludert AC hovudtavler, AC Lean Drives, AC-motorar for thrustarar og hovudframdrift, samt eit fullintegrert Power Management System.



AVTALEN STYRKAR POSISJONEN

– Avtalen styrkar posisjonen vår som ein leiande leverandør i Søraust-Asia, der fleire offshorefartøy utstyrt med vår teknologi har operert suksessfullt for reiarlag og operatørar i mange år. Vi forventar at dieselelektrisk framdrift vil bli standarden for kommande flåtefornyingsprogram i fleire land i Søraust-Asia, inkludert Malaysia, seier Hallvard Slettevoll, administrerande direktør i Stadt.



Stadt GROUP, med hovudkontor i Gjerdsvika, Noreg, har i over 35 år vore ein innovativ produsent og systemintegrator av elektriske framdriftsløysingar. Selskapet si skalerbare AC-framdriftsteknologi er retta både mot kommersielle og marine fartøy i alle storleikar. Stadt sin robuste teknologi har ei levetid på over 40 år, med låge service- og vedlikehaldskostnader. Dette sikrar reiarlag og skipseigarar minimale driftsutgifter og sterkt redusert risiko for uventa driftstans.



Over 150 skip verda over nyttar Stadt sin AC-drivteknologi. Illustrasjon: Stadt