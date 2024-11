Stadt Naval og Pon Power annonserer strategisk partnerskap

Hallvard Slettevoll, CEO og styreleder (STADT Naval) and Pål Erik Ruen, leder for ny teknologi og forretningsutvikling (Pon Power),

Om STADT Naval

STADT Naval er kjent for den unike patenterte Lean Propulsion®-teknologien som leverer en banebrytende stealth-operasjon, betydelig effektivitet, pålitelighet og skalerbarhet til enhver størrelse av fremtidige forberedte marine- eller kommersielle skip.

Med 40 års ekspertise og prestasjoner innen innovasjoner er STADT stolt av å ha referanser på vellykket erfaring med STADT Lean Propulsion fra over 150 skip og rigger som seiler over hele verden.

Om Pon Power

Pon Power er enedistributør av CAT motorer og generatorsett i Norge.

Typiske bruksområder er fremdriftsmotorer, hjelpemotorer og generatorsett, med et effektområde fra 6,4 til 5420 kW.

Bedriften leverer primær- og nødstrøm til maritim sektor, olje- og gassinstallasjoner og landbasert industri.

Pon Power har 170 ansatte, hvorav en tredjedel er feltservicemekanikere.

Bedriften har et bredt servicenettverk med enkel tilgang til overhalinger/reparasjoner, og originale CAT og MaK deler, samt teknisk support tilgjengelig 24/7.

Ingeniør- og prosjektavdelingen har lang erfaring med å utvikle og levere spesialtilpassede kraftløsninger av høy kvalitet.

Med det felles utviklede fremdriftssystemdesignet vil STADT Naval og Pon Power kunne tilby fremdriftsløsninger for alle marinefartøy som krever STEALTH-operasjon med forbedret effektivitet og pålitelighet, og med vesentlig lavere driftskostnader (30-35 prosent over skipets levetid) og utslipp, modulært design klart for fremtidige krav.Ved å benytte Caterpillars nyeste oppgraderte motorer sammen med Genflex genset-designet utviklet av Pon Power, kan skipsstøy reduseres betydelig samtidig som løsningene oppfyller aktuelle sjokk- og vibrasjonskrav.I kombinasjon med STADTs unike patenterte ‘Lean Electric Propulsion’-teknologi vil løsningen sikre maksimal ytelse og oppetid. Det samlede leveringsomfanget vil bringe svært skalerbare IEP-løsninger til markedet, fra 1 MW til ca. 50 MW fremdriftskraft, som støtter lav-, mellom- og høyspennings AC-nett elektriske arkitekturer.Dette partnerskapet markerer et stort skritt fremover i å støtte forsvarsinitiativer og styrke maritime operasjoner. Den kombinerte ekspertisen til STADT Naval og Pon Power sikrer en pålitelig og innovativ tilnærming til å møte utfordringene i moderne militære oppdrag, hvor elektriske våpen utvikler seg raskt.