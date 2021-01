Stadt skriv kontrakt med Forsvarsdepartementet

Stadt Stealth Lean Propulsion er alt i bruk i fartøy for andre utanlandske mariner. Illustrasjon: Stadt.

Forsvarsdepartementet har signert avtale om å delta i utviklingsprosjekt som har som formål å utvide produkt-kapasitetane til Stadt Stealth Naval Electric Propulsion.



På grunn av den auka bruken av elektroniske våpensystem viser mariner over heile verda aukande interesse for elektrisk framdrift til å drive framtidige marinefartøy. Overordna mål er å søkje minimum karbonavtrykk, lavere energiforbruk ved å kunne ta i bruk nye lavutslippsløysingar. Det er også eit mål å auke operativ rekkevidde og forsvarsevne gjennom Stealth teknologi med lyd- og signatursvake operasjonar.



KREVJANDE MÅL

Stadt AS vil i samarbeid med Sjøforsvaret videreutvikle sin eigen teknologi for å oppfylle ei rekkje krevjande mål, som:



• Ingen elektriske forstyrrelsar og lav signatur, som overgår dagens EMC-standardar,

• Auke levetida og pålitelegheita til elektrisk framdrift i betydeleg grad

• Ekstrem framdriftseffektivitet gjennom svært lave varmetap

• Kompakt volum og lav vekt

• Utvide operasjonsradiusen på skipa

• Lite miljøavtrykk

• Tilpasse ein kvar energikjelde eller kombinasjonar av fleire

• Skalerbarheit til eit veldig høgt effektområde

• Oppfylling av marine standardar for sjokk og vibrasjonar



Stadt Stealth Drive-teknologien har evnene til å være avgjerande for den nye trenden innan framdrift av marinefartøy.



VEL UTPRØVD

Den militære forlengelsen av Stadt Lean Propulsion ® - Stadt Stealth Drive-serien, er i vesentleg grad basert på teknologiske element som er vél utprøvde i sivile skipsprosjekt globalt gjennom den patenterte Stadt Lean Drive-teknologien.



Ein talsmann frå forsvaret uttrykkjer at dei ser på Stadt sin teknologi som svært innovativ, med lave tap, støyfriheit og lave levetidskostnadar. Det å sikre eit sterkt lokalt norsk teknologimiljø på kysten, som Stadt representerer, er også vesentleg betydning for auka forsvarsevne.



GJENNOMBROT

Stadt AS har allereie hatt gjennombrot i marinesektoren og installert Stadt Stealth Lean Propulsion i fartøy for andre utanlandske mariner.



– Godkjenninga frå Forsvarsdepartementet og Sjøforsvaret for dette felles utviklingsprosjektet er viktig for oss for å styrke vår posisjon og mogelegheiter for eksport ,og for å lukkast i pågåande prosjekt og utvikling mot mariner over heile verda, sier Hallvard L. Slettevoll, CEO i Stadt AS.



Stadt AS er medlem av Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening, FSI.