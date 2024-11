Statens naturoppsyn overtar patruljebåt nr. 3 fra Hukkelberg

Båten har modellbetegnelse Flying Fish 40 Patrol og er 12 meter lang og tilpasset slik Statens naturoppsyn best løser sine oppgaver. Foto: Hukkelberg

Brødr. Hukkelberg på Aukra har akkurat ferdigstilt patruljebåt nr. 3 til Miljødirektoratet v/Statens naturoppsyn Båten har fått navnet «Tjelden» og skal ha hovedbase i Florø. Det er verftets bygg nummer 215. Designet er tilsvarende som «Lunde» levert i 2021 og «Toppskarv II» levert i 2023. Fartøyet skal benyttes til patrulje- og oppsynsoppdrag i tillegg til andre oppgaver hos Statens naturoppsyn.



Båten har modellbetegnelse Flying Fish 40 Patrol og er 12 meter lang og tilpasset slik Statens naturoppsyn best løser sine oppgaver. Det er normalt et crew på 2 personer om bord og overbygget er tillaget med blant annet salong, pantry, wc /dusj og hvilebenker. Utvendig utrustning inkluderer utstyr som blant annet linehaler, søkelyskaster, ankervinsj, bauglem og lettbåt i hekkslipp. Øyvind Hukkelberg forteller at båten har en utforming som gir god plassutnyttelse og samtidig en høy funksjonalitet.



VELPRØVD KONSEPT

– Vi har hatt denne båtmodellen i drift noen år allerede og designet har vist seg å være effektivt og at vi kan løse de fleste oppgaver med en slik båt, sier Knut Magne Thomassen i Statens naturoppsyn.



– «Tjelden» målte en toppfart på oppunder 40 knop under sjøprøvene på Aukra. Båten har også en betydelig rekkevidde som vil bidra til god beredskap på Vestlandet i årene fremover. «Det er to vannjetter fra Hamilton som skyver båten fremover. Med det elektroniske styresystemet AVX express, kan båten styres både inne og ute på dekk og har videre en dynamisk posisjoneringsfunksjon, sier Tore Hukkelberg.



VELSPESIFISERT

– Samarbeidet med Statens naturoppsyn om bygging av denne serien båter har gått veldig bra, sier Tore og Øyvind.



– Miljødirektoratet har stor tro på at den nye patruljebåten skal fungere godt på Vestlandet. Vi er godt fornøyde med byggeprosessen, sier Knut Magne Thomassen fra Statens naturoppsyn. Statens naturoppsyn har også opsjon på bygging av ytterligere en båt til av denne typen.



Etter leveringen av patruljebåten til Statens naturoppsyn, er neste nybygg som skal ferdigstilles en dykkerbåt av typen FF X-55 til SJDykk i Harstad



Båten har normalt et crew på 2 personer om bord og overbygget er tillaget med blant annet salong, pantry, wc /dusj og hvilebenker. Foto: Hukkelberg Båten har en utforming som gir god plassutnyttelse og samtidig en høy funksjonalitet. Foto: Hukkelberg