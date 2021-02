Statsministeren åpner utvidet fabrikk

Statsminister Erna Solberg skal åpne PTG sine nye fabrikklokaler i Malmefjorden. Her fra et tidligere besøk ved PTG i Tromsø. Fra venstre; Hans Petter Kvaal (Høyre Tromsø), Erna Solberg, Frode Berg (PTG) og Ragnhild Berg Nilsen (Høyre Tromsø).

Onsdag 10. februar skal statsminister Erna Solberg stå for den offisielle åpningen av PTG sine nye produksjonslokaler i Malmefjorden i Hustadvika kommune. Statsministeren deltar digitalt.



Høsten 2019 besluttet PTG å utvide fabrikken i Malmefjorden for over 20 millioner kroner. Nå er investeringen fullført, og i løpet av det nærmeste året vil selskapet toppe satsingen med ytterligere investeringer i hypermoderne produksjonsutstyr.



BÆREKRAFTIG NORSK PRODUKSJON

PTG i Malmefjorden står for store deler av PTG-konsernets produksjon. Konsernsjef Terje Arnesen sier at investeringen i produksjonslokaler og høyteknologisk utstyr vil øke PTG sin kapasitet og effektivitet betraktelig.



– Med produksjon i Norge og et landsdekkende service- og kompetansenettverk ivaretar vi våre kunders behov for kvalitet og leveringspresisjon. Som Norges ledende kuldetekniske kompetansemiljø har vi et definert fokus på å bidra til redusert energiforbruk og bedre klima, bedre matkvalitet og redusert svinn — lokalt og globalt, sier han.