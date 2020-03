Stena Line legger ned Oslo-Frederikshavn ruten

Stena Saga er foreløpig lagt i opplag i Gøteborg etter at ruten mellom Oslo og Fredrikshavn er avviklet. Foto: Stena Line

Ferjeselskapet Stena Line har bestemt seg for å stenge linjen mellom Oslo og Frederikshavn permanent og med øyeblikkelig virkning fra kunngjøringen 19. mars. Tiltaket er en direkte effekt av virkningen som Korona-viruset har hatt på Stena Lines passasjeroperasjoner.



Stena Line har også varslet om permittering av 950 ansatte i Sverige, og har blitt tvunget til å ta drastiske tiltak for å senke kostnadene og sikre den viktige gods- og transportvirksomheten som selskapet driver mellom flere land.

På grunn av Korona-viruset og reisebegrensningene som ble pålagt av flere land midt i mars, har Stena Line som mange andre selskaper i reiselivsnæringen, hatt en kraftig nedgang i antall bookinger. Virksomheten i Skandinavia har blitt hardest rammet.

Slutt etter 40 år All trafikk med selskapets ferje Stena Saga mellom Oslo og Frederikshavn ble innstilt fra 14. mars. Den store ropax-ferjen har operert i denne ruten siden 1994, og ble lagt til kai i Gøteborg fra stoppdatoen. 19. mars kunngjorde Stena Line at virksomheten ikke vil bli gjenopptatt og at linjen til Norge blir stengt etter mer enn 40 års drift.



– Det er en tøff situasjon for Stena Line, og det tvinger oss til å ta tøffe beslutninger. Ruten Oslo-Frederikshavn er stort sett helt avhengig av persontrafikk og den viktige høysesongen om sommeren. Vi har gjort en vurdering av at vi mister hele høysesongen i år, og vi har rett og slett ikke råd til å vente og håpe på neste sommer. Det er med tungt hjerte at vi nå har tatt beslutningen om å stenge linjen, sier Niclas Mårtensson, administrerende direktør i Stena Line i en pressemelding.

Kan bli flere endringer Stena Line arbeider nå med å skaffe seg en oversikt over driften i alle regioner selskapets ferjer trafikkerer på grunn av den lave passasjertrafikken etter utbruddet av Korona-viruset og utelukker ikke at det vil bli flere reduksjoner eller endringer i rutetider og linjenett i tiden framover.

– Hovedfokuset vårt er å holde varestrømmen gående og sikre den viktige godstransporten til og fra Sverige og på våre andre ruter i Europa, sier Niclas Mårtensson.



Nedleggelsen av linjen Oslo-Frederikshavn betyr at rundt 30 ansatte ved Stena Line sitt norske kontor i Oslo blir varslet om oppsigelse. Stena Saga som har trafikkert denne linjen i 26 år er svenskflagget og har rundt 250 svenske ansatte om bord. De er en del av permitteringsvarslet av totalt 950 ansatte i Sverige som Stena Line kom med 16. mars.

Tre ganger Stena Saga Ruten mellom Oslo og Frederikshavn ble startet i 1979 og har siden den gang blitt drevet av tre forskjellige fartøyer, alle kalt Stena Saga. Nesten en halv million passasjerer reiser årlig på linjen, og de fleste er nordmenn.

Siden oppstarten og fram til nedleggelsen i mars, er det hovedsakelig shopping, god mat, dans og underholdning som har gjort ferjelinjen kjent, både for weekendreisende og ferierende i høysesongen om sommeren. Facebook-gruppen Stena Sagas Friends har hatt mer enn 12 000 medlemmer.

Totalt har nå Stena Line 37 fartøy som trafikkerer 20 ulike linjer i Nord-Europa og til sammen 15.000 ansatte.

Niclas Mårtensson, administrerende direktør i Stena Line, sier at selskapet har vært tvungne til å ta tøffe beslutninger. Foto: Stena Line