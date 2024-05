Stigende etterspørsel etter cruise i Europa

Norwegian Viva i Middelhavet. Foto: NCL

Norwegian Cruise Line (NCL) har startet sin Europa-sesong med mer enn 140 forskjellige destinasjoner på tvers av Nord-Europa, Middelhavet, de greske øyer og Atlanterhavskysten.



Ifølge en ny rapport fra cruiserederienes bransjeforening Cruise Lines International Association (CLIA) velger stadig flere å reise på cruise i Europa. I 2023 var det en halv million flere i Europa som reiste på cruise sammenlignet med 2019

Rapporten viser også at cruise er den første reiseformen til å overgå prepandemiske nivåer i antall reisende på verdensbasis



STADIG MER POPULÆRE

Cruiseferie har vokst i popularitet, og europeiske destinasjoner blir stadig mer populære. Dette viser en ny rapport fra CLIA. I 2023 reiste 8,2 millioner turister på cruise i Europa. Det er en halv million mer enn før Covid-19-pandemien (2019).



Med Norwegian Epics ankomst til hjemhavnen i Civitavecchia i Roma har Norwegian Cruise Line startet årets cruisesesong i Europa. I alt vil NCL ha ni skip i regionen, blant annet selskapets nyeste og mest innovative skip, Norwegian Prima og Norwegian Viva samt Norwegian Escape, som kommer tilbake til Europa etter sin første og svært vellykkede sesong i 2022.



LEVERER VERDI

– Når vi returnerer til Europa denne sesongen, er målet vårt det samme – å skape enestående og fengende opplevelser for våre gjester, slik at de kan fordype seg i Europas mest ikoniske og ettertraktede destinasjoner, samtidig som vi leverer verdi som gjør at gjestene får maksimalt utbytte av å reise med oss, sier David J. Herrera, President i Norwegian Cruise Line. ny destinasjon nesten hver dag.



Det er ikke bare i Europa at cruise har slått an. På verdensbasis reiste 31,7 millioner turister på cruise i 2023 – et cruiseboom som har gjort cruisebransjen til den første reiseformen som overgår pre-pandemiske nivåer med 2 millioner flere reisende.2 Rapporten viser dessuten at også yngre generasjoner hopper på cruisebølgen, idet 36 prosent av cruisegjestene er under 40 år.[4] Populariteten kan nettopp være et uttrykk for at flere opplever å få mer for pengene på cruise sammenlignet med andre reiseformer.



NCLS EUROPA-SESONG 2024

• Open jaw-ruter til Island, Grønland og Canada med Norwegian Star: Som det første cruiseskipet vil Norwegian Star i juli og august 2024 tilby en rekke 12- til 14-dagers open-jaw seilaser mellom New York City i USA og Reykjavik på Island. Turen byr på unik, uberørt natur med anløp i Akureyri og Grundarfjordur på Island, Qaqortoq på Grønland og St. John's (Newfoundland) og Halifax i Canada.



• Gresk øyhopping ombord på Norwegian Getaway: Med hjemhavn i Athen (Pireus) i Hellas vil Norwegian Getaway fra 25. juni legge ut på en rekke 7- til 10-dagers rundreiser med stopp i sjarmerende byer som Istanbul i Tyrkia, Santorini og Mykonos i Hellas, Lisboa i Portugal, samt Venezia (Trieste) og Roma (Civitavecchia) i Italia.



• Norwegian Viva i Middelhavet: Fra mai til november 2024 seiler NCLs nyeste skip, Norwegian Prima, utvalgte 9-, 10- og 11-dagers open-jaw cruise med stopp i ettertraktede Middelhavs-destinasjoner som Athen (Pireus) i Hellas, Lisboa i Portugal og Venezia (Trieste) og Roma (Civitavecchia) i Italia.



• Nesten ingen dager til sjøs på Norwegian Escapes Middelhavs-seilaser: Som sesongens største skip i Europa, vil Norwegian Escape ha hjemhavn i Barcelona i Spania og Civitavecchia (Roma) og Trieste (Venezia) i Italia. Skipet vil seile en rekke 8- til 10-dagers rundturer i det vestlige Middelhavet i tillegg til flere 7- til 11-dagers open-jaw-ruter med stopp i Italia, Hellas og Frankrike med kun én dag på sjøen.



