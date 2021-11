Stockholm Havn gjør en viktig investering for miljøet

Landstrømløsningen er designet som et kompakt modulbasert frekvensomformer system med integrert fjernstyring og overvåking. Illustrasjon: Rundquist Arkitekter.

Ports of Stockholm skal etablere landstrøm tilkobling for cruise skip på to sentrumsnære lokasjoner. Cruise turismen er en svært viktig inntektskilde for Stockholm og nå vil de, sammen med andre havner i Østersjøen, skape en bærekraftig cruisedestinasjon i internasjonal klasse.



PSW Power & Automation har signert kontrakt på en totalentreprise av to høyspent landstrømanlegg, 8MVA og 16MVA. Leveransen inkluderer design og produksjon av landstrømanlegget, høyspent elektrisk infrastruktur og oppføring av byggene rundt anleggene. Anleggene skal være klar for tilkobling til de første cruise skipene i 2023 og 2024.



– Cruise turister er en svært viktig inntektskilde for Stockholm og skaper over 1000 arbeidsplasser i regionen. Landstrøm tilkobling i Stockholm er en del av en viktig felles miljøinvestering, sammen med andre havner i Østersjøen, for å skape en bærekraftig cruisedestinasjon i internasjonal klasse, sier stadsbyggnadsborgarråd Joakim Larsson, ansvarlig for Ports of Stockholm, i deres pressemelding.



ARKITEKTONISK UTFORMING

Landstrømløsningen er designet som et kompakt modulbasert frekvensomformer system med integrert fjernstyring og overvåking. Et cruiseskip kan i løpet av en dag ved kai forbruke opp til 60.000 liter drivstoff og slipper ut store mengder CO 2 , så dette utgjør en stor miljøgevinst for Stockholm.



PSW Power & Automation er i tillegg ansvarlig for oppføring av byggene rundt landstrømløsningene. Det største anlegget skal skjermes av en gabion som skal integreres i miljøet rundt. På kveldstid vil belysning skape en fin atmosfære langs kaipromenaden. Det minste anlegget skal skjermes av ett flettverk laget av stålplater som skal gi mulighet til å se byggets innhold.



«Som en del av vårt bidrag til det grønne skiftet er landstrømmarkedet en viktig faktor og med denne kontrakten utgjør vår ordrereserve over 300MNOK knyttet til elektrifiseringsprosjekter. Vi jobber for tiden med flere spennende potensielle prosjekter i Europa og som en del av vår internasjonale satsing er denne kontrakten av stor betydning,» sier Eirik Sørensen, General Manager i PSW Power & Automation.