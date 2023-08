Stor dag for Havila Kystruten

Administrerende direktør Bent Martini heiser rederiflagget til Havila Kystruten om bord på Havila Polaris. Til høyre: kaptein Kurt Harald Nærbø. (Foto: Martin Giskegjerde/Oclin)

– At vi nå endelig er i besittelse av våre egne flotte og toppmoderne kystruteskip med store lugarer og høy grad av komfort for alle om bord er en merkedag for rederiet. Det sier administrerende direktør Bent Martini, etter at Havila Kystrutens to siste skip, Havila Polaris og Havila Pollux, ble overlevert rederiet under en offisiell seremoni ved Tersan-verftet i Tyrkia 1. august.



Rederiet har som kjent støtt på enorme utfordringer etter at den opprinnelige långiveren ble sanksjonert 24. februar i fjor, og prosessen med å finne lovlige løsninger har krevd mye tid, ressurser og tålmodighet.



– Men til tross for at vi har fått presentert uforutsette utfordringer rundt hver nye sving, har vi aldri mistet håpet om en løsning, sier Martini.



BANEBRYTENDE

Og til slutt kom den altså – i form av en banebrytende finansieringsmetode. Rederiet har nemlig refinansiert flåten ved å hente 305 millioner euro hos investeringsselskapet HPS Investment Partners, i tillegg til at rederiets største eiere og investorer har bidratt med 65 millioner euro i en rettet emisjon. Dessuten har Havila Holding AS bidratt med et usikret og subsidiert lån på 20 millioner euro.



– Dette er vi veldig godt fornøyd med. Vi er ikke kjent med at andre har funnet en liknende løsning, så dette er et resultat av nybrottsarbeid som gir oss den nødvendige fleksibiliteten og spillerommet vi trenger for å levere som forventet med oppdraget vårt langs norskekysten, forklarer Martini.



Administrerende direktør Bent Martini i Havila Kystruten takker styreleder Osman Nurettin Paksu ved Tersan-verftet i Tyrkia for det gode samarbeidet.



Etterpå er det offisiell seremoni og flaggheising. Mannskapene er selvfølgelig med på feiringen. Nå gleder de seg til å hente skipet hjem!



GODE TILBAKEMELDINGER

Havila Kystrutens to skip som allerede er i drift på kystruten, Havila Capella og Havila Castor, har fått gode tilbakemeldinger fra sine passasjerer. Selskapet bruker den såkalte NPS-skalaen (Net Promoter Score) for å måle kundetilfredshet, og kan vise til en score på nesten 80 på begge skip.



- Dette er veldig gode tall, og en NPS-score over 70 omtales som verdensklasse. Det viser at vi leverer et produkt som gjestene våre er fornøyde med. De gode tilbakemeldingene går på god service, god komfort og et unikt matkonsept som virkelig faller i smak. Samtidig får vi nyttige tilbakemeldinger som gjør at vi skal forbedre oss slik at fremtidens gjester får en enda bedre opplevelse, sier Martini.



- Erfaringene vi har gjort oss på Havila Capella og Havila Castor er nyttige, og flere av våre ansatte som skal om bord på Havila Polaris og Havila Pollux har vært på disse skipene og lært seg systemene våre og produktet vårt å kjenne. Det gjør at jeg er trygg på at vi også skal levere fra første dag på de to nye skipene også.



TOPPMODERNE SKIP – BYGGET FOR FREMTIDEN

Havila Polaris og Havila Pollux har, som sine søsterskip, energieffektive skrogdesign, skapt for å håndtere de varierte forholdene langs norskekysten. Skipene er utstyrt med en batteripakke på 6,1 megawattimer (MWh), som betyr at de kan seile utslippsfritt i inntil 4 timer. Det gjør at de blant annet kan besøke verdensarvfjorden Geirangerfjorden lydløst og utslippsfritt allerede i dag, 3 år før myndighetenes krav om utslippsfrie ferger og cruiseskip i verdensarvfjordene trer i kraft.



Skipenes fremdrift er en hybridløsning hvor en kombinasjon av de 86 tonn tunge batteripakkene og flytende naturgass (LNG) står for kraftproduksjonen. Batteripakkene kan lades når skipene ligger til kai, ved hjelp av ren norsk kraft. Disse løsningene gjør at skipene reduserer CO 2 -utslippene med opp mot 35 prosent og de lokale utslippene (NOx og SOx) med 90 prosent sammenlignet med tilsvarende skip som



TAKKER FOR GODT SAMARBEID

De siste årene har mange ansatte i Havila Kystruten bidratt under byggeprosessen i Tyrkia, og Martini peker på godt samarbeid.



– Vi ønsker å takke Tersan-verftet for den forståelsen og tålmodigheten de har vist for våre utfordringer, og spesielt i forhold til hele sanksjonsproblematikken. De har bygget fire fantastiske skip, og uten Tersan og de mange norske leverandørene og samarbeidspartnerne våre, hadde vi aldri stått her i dag.



Osman Nurettin Paksu, styreformann ved Tersan-verftet:

– Dette er en fantastisk dag for oss. Skipene er de mest moderne og miljøvennlige på den norske Kystruten, og vi er stolte over at de bærer Tersan skipsverft sitt navn.



Martini ønsker også å skryte av rederiets egne ansatte, både på sjø og på land, som har holdt ut med mye usikkerhet, venting og endatil hetebølger i Tyrkia.



– Det har vært helt avgjørende for oss å ha egne folk tett på, og jeg takker alle sammen for innsatsen, sier han.



HEKTISKE DAGER I VENTE

Havila Polaris skal i rute fra Bergen 17. august, og vil forlate Tersan-verftet først av de to kystruteskipene. Kort tid etter følger Havila Pollux samme vei, før skipet skal i rute fra Bergen 23. august.



– Mannskapene våre flytter straks om bord, og nå skal vi få tollklarert nødvendig utstyr før den siste sjekken. Avhengig av værforholdene, tar det mellom ti og tolv dager å seile skipene hjem til Norge, sier Martini.



Det betyr hektiske dager med å klargjøre skipene og foreta en siste finpuss før jomfruturene.



– Mannskapet på Havila Pollux skal bidra om bord på Havila Polaris så snart de kommer til Bergen, og landorganisasjonen må også trå til for at vi skal lykkes. Dette blir en felles dugnad som jeg ser frem til, og jeg tror dagene i Bergen vil styrke oss som ett lag uavhengig av hvor i rederiet hver enkelt jobber. Det er viktig for oss at vi står samlet, noe vi har gjort hele veien, og vi gleder oss alle til å ønske de første gjestene velkommen om bord våre to nyeste kystruteskip, avslutter administrerende direktør Bent Martini.



OGSÅ MED PÅ SEREMONIENE

Osman Nurettin Paksu, styreleder på Tersan-verftet, var naturligvis også med på seremoniene.



- Dette er en fantastisk dag for oss når vi feirer leveringen av de vakre kystrutekipene til Havila Kystruten. Til tross for utfordringer både for oss og Havila Kystruten under byggeprosessen av disse imponerende skipene, er vi veldig glade i dag for å ha levert fire fantastiske skip. Disse er de mest moderne og miljøvennlige skipene på den norske kystruten, og vi er stolte over at disse fire søsterskipene bærer navnet til Tersan-verftet langs den vakre norske kysten. Vi takker også Havila Kystryten og deres samarbeidsvillige representanter for deres støtte og innsats som har gjort disse leveringene mulig. Det har vært en glede å jobbe med dem, sier Paksu.



- Det er gledelig å høre om de gode tilbakemeldingene Havila Kystruten får fra passasjerer som reiser på den historiske ruten med Havila Capella og Havila Castor, og med fire flotte skip i drift vil enda flere få muligheten til å oppleve disse skipene i fantastiske omgivelser.







Havila Pollux Havila Polaris Fra venstre: nestleder i Tersan-styret Ahmet Teyfik Paksu, admin dir. i Havila Kystruten Bent Martini, kaptein Kurt Harald Nærbø på Havila Polaris og direktør for forretningsutvikling, Sakir Erdogan.