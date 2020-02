Stor internasjonal kontrakt til Uptime

Uptime skal levere gangveiløsninger BPs LNG-prosjekt, lokalisert 10 km utenfor kysten av Senegal og Mauritania. Ill: Uptime

Norske Uptime har signert storkontrakt med Eiffage Génie Civil Marine offshore.



Selskapet skal levere to store gangveier, som skal brukes for tilkomst til LNG-terminalen for Greater Tortue Ahmeyim LNG prosjektet til British Petroleum. LNG-terminalen ligger ca. 10 km utenfor kysten av Mauritania og Senegal.



– Denne kontrakten anses som en av Uptime Internationals største kontrakter gjennom tidene, uttaler salgs- og markedssjef Svein Ove Haugen.



"Uptime skal konstruere og levere tilkomstløsning mellom LNG Hub- terminalen og FLNG fartøyet. Leveransen vil bestå av to store bevegelseskompenserte gangbroer, pidestaller og trappetårn. Løsningen bygger på Uptimes 40 års erfaring med bevegelseskompenserte løsninger for offshorebruk. Prosjektet vil starte opp umiddelbart og har en forventet varighet på 12 måneder", kommer det frem av en pressemelding.



– Vi er veldig fornøyde med å bli tiltrodd denne kontrakten fra Eiffage Génie Civil Marine. Kontrakten gir oss en solid ordrebok, forutsigbarhet for våre ansatte og ikke minst et godt grunnlag for videre satsing og vekst, sier Åge Højmark, adm. dir. i Uptime International AS.