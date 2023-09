Stor kontrakt til Green Yard Kleven

Fornøyd etter den store kontrakten til Green Yard Kleven.

Green Yard Kleven i Ulsteinvik har inngått en stor kontrakt med det japanske rederiet NTTWEM om å utføre omfattende verftstjenester på et Marin Teknikk-designet kabelskip.



– Kontrakten gir oss arbeid fra nå og til langt ut i 2024, så dette er gledelige nyheter, og det er deilig å se at vi lykkes med vår strategi sier Hans Jørgen Fedog, daglig leder i Green Yard Kleven.



BYGGER FOR JAPANSK TELECOMSELSKAP

Dette er den største kontrakten i retrofit segmentet som til nå er inngått i Green Yard Kleven. NTTWEM er ett av Japans største selskap.



– Kunden er blitt kjent med oss gjennom blant annet referanser fra tidligere ombygginger vi har utført. Dette viser at vår sterke satsing på retrofit markedet, og fokus på bærekraft, kvalitet og leveringspresisjon har lykkes, sier Karl Johan Barstad, salgssjef for retrofit i Green Yard Kleven.





SAMARBEID MED MARIN TEKNIKK

Skipet er designet av Marin Teknikk, som også står for design i dette prosjektet. Green Yard Kleven har for tiden også to andre ombyggingsprosjekter gående i samarbeid med Marin Teknikk.



– Det gode samarbeidet mellom Marin Teknikk og Green Yard Kleven gir oss begge ett konkurransefortrinn gjennom muligheten til å utvikle gode løsninger for kunden og en kort og effektiv prosjektperiode, sier Barstad.



VIKTIG KONTRAKT

Kontrakten som er av betydelig størrelse sikrer at store deler av arbeidsstyrken vil være engasjert i prosjektet frem til medio 2024, og det åpner også for nyansettelser.



Dette har vært en del av den langsiktige strategien til Green Yard, og drive med både nybygg, ombygginger og resirkulering av skip.



– Det er den sterke skipsbyggerkompetansen de ansatte i Green Yard Kleven har, som gjør det mulig å tilby og vinne slike store kontrakter som denne. Kontrakten er veldig viktig for oss, og gir også stabilitet i lang tid fremover. Vi starter prosjektet umiddelbart, og ser frem til et godt samarbeid med alle involverte parter og ikke minst vår nye kunde NTTWEM, sier Fedog.