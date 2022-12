Storbritannias første landstrømsanlegg for offshore-skip

Maria Bos sammen med havnesjef i Montrose Tom Hutchison. Foto: Eviny.

Eviny sitt datterselskap Plug skal for første gang bygge landstrøm utenlands. Anlegget bygges i tett partnerskap med havnen i Montrose. Det blir Storbritannias første i sitt slag. Skotsk minister bejubler samarbeidet.



Samarbeidsprosjektet skal stå klart om ett år i havnebyen Montrose, en time sør for Aberdeen.



– På besøk i Montrose så vi flere skip som allerede bruker vårt landstrømsanlegg i Bergen. Havnemyndighetene i Montrose ble derfor veldig begeistret da vi kunne fortelle at de har besøkende skip som fra første dag kan koble seg på ren, fornybar energi. At vi nå i tett partnerskap kan etablere Skottlands første landstrømsanlegg er kjekt, forteller Maria Bos, daglig leder i Plug. Nærmere 20 skip med landstrøm er hyppig innom både Bergen og Montrose.



VIL GJØRE SEG ATTRAKTIVE

Havnesjefen i Montrose sier de har kommersielle tanker ved å satse på landstrøm.



– Vi gleder oss til samarbeidet med Plug. Det forplikter oss ytterligere til det grønne skiftet, og vår posisjon som et fornybart knutepunkt i vår region. Beslutningen om å investere så tidlig i landstrøm er kommersiell fra vår side, siden vi er overbevist at næringen ønsker tilbudet. Det viser det store tallet med faste besøk i britiske havner av skip som allerede har landstrøm installert om bord, sier havnesjef Tom Hutchison. Han skryter av kompetansen til Plug.



MINDRE UTSLIPP OG STØY

– Dette viser at deler av skipsnæringen er klar for mer landstrøm. Flere havner må legge til rette for at skip kan koble seg på det lokale strømnettet og slå av motorene av når de ligger til kai. Derfor er det virkelig inspirerende å jobbe med havner som Montrose og få bygge Skottlands aller første landstrømsanlegg. Landstrøm er et viktig bidrag i en miljøvennlig fremtid med mindre utslipp lokalt og av CO 2 , samt mindre støy for mannskap og lokalbefolkningen, forteller Maria Bos.



Den skotske ministeren for netto null, energi og transport, Michael Matheson, roser samarbeidet.



– Samarbeidet mellom Plug og havnen i Montrose er et betydelig initiativ som vil hjelpe skipsnæringen samt olje-, gass og havvind-industriene med å redusere utslipp fra sine arbeider. Jeg ønsker velkommen bidraget Montrose havn gjør i overgangen til en grønn økonomi og Skottlands ambisiøse mål om netto null. Det å tilby ren, fornybar energi til industriens viktige forsyningsskip i Nordsjøen er et viktig bidrag for å nå våre mål, sier Matheson. Skottland har de senere årene satset stort på grønn, fornybar energi.



FØRSTE UTENLANDSSATSING

Det som startet som et samarbeid mellom Bergen Havn og Eviny (daværende BKK) blir nå eksportert utenlands for aller første gang. Selskapet Plug skal sammen med den lokale havnen i Montrose stå for investeringen på 12 millioner kroner, som vil være en døråpner til grønnere skipsfart i Storbritannia.



I 2021 slapp global shipping ut 833 millioner tonn CO 2 . Utslipp fra skipsfarten er pekt på som nøkkel for omstilling til det grønne skiftet. I Storbritannia finnes det i dag kun to landstrømsanlegg. Ett til cruiseskip i Southampton, og ett til lokal ferjetrafikk på Orknøyene. Anlegget i Montrose blir det første rettet mot skip i offshore-næringen.



VIKTIG HAVN FOR NORDSJØ-TRAFIKK

Montrose er en viktig base for skip med oppdrag i Nordsjøen, blant annet til store havvindsutbygginger. Havnen er den største europeiske havnen for fortøyningssystemer, med verdens største selskap innen kjetting-inspeksjon hjemmehørende i byen. Montrose har tidligere vunnet en rekke priser for å bli en grønnere havn.



I Bergen bygger og drifter Plug en rekke landstrømsanlegg, både for offshore-skip, men også cruiseskip. Cruiseskip-anlegget er Europas største i sitt slag. Plug samarbeider også med andre norske havner, og har nylig åpnet landstrømsanlegg i Ålesund.



– Plug er markedsledende innen landstrøm. Det er grunnen til at vi ønsket å samarbeide med Bergens-selskapet. For Montrose er det en utrolig mulighet å bli den første havnen i Skottland til å tilby disse fasilitetene til skip i energisektoren, sier Montrose sin havnesjef Tom Hutchison.