Stormhav - Båten ser bra ut

I mai ble Stormhav overlevert fra Stadyard AS til Stormhav AS, Sørvær. Designet er fra Seacon AS og heter SC 28 LG. Fartøyet er verftets byggenummer 43.

Stormhav er en kombinert line- og garnbåt, med 48.000 krok og plass til 1200 garn.

DIREKTE I FISKE

Maritimt Magasin slo av en prat med reder Håkon-Inge Mjånes, like etter første prøvetur var unnagjort.

– Etter vi har fått testet båten skikkelig, med fiskeprøve, garn og line, frys og is og alt, går vi direkte i fiske her sør rundt verftet. Vi har alle kvotene våre igjen til høsten. Det blir å gå nordpå i andre periode, altså i august og fiske av blåkveite. Og da blir vi finnmarkinger ut året, fortalte Mjånes. Rederiets gamle båt ble solgt i mars 2019, med en driftsavtale for å holde mannskapet i sving.

SAMARBEID

Nybygget har en total lastekapasitet, med fryseri og det hele, på 230 kubikk. Det er plass til et mannskap på 14 personer på det meste. Mjånes så i mai fram til å ta Stormhav i bruk.

– Båten ser bra ut. Det er en komprimert sak, men det er gjort uten å ødelegge plassen om bord. Løsningene er gode. De har vært grådig flinke her, og fått alt til å sitte og passe i hop. Bro, innredning, dekksmaskineri, elektro, det er litt av et arbeid. Så alle har vært veldig flinke på samarbeid for å få dette til, slo Mjånes fast.

