Storordre på thrustere

Thrusteren på bildet er av samme type som inngår i den nye kontrakten. Den veier 80 tonn inkludert elektromotor på toppen og har en høyde i utstrakt posisjon på 12,7 meter. Foto: Jørgen Eide/Brunvoll

Brunvoll har fått inn en storordre på thrustersystemer til shuttletankere. Kontrakten er en av de største enkeltordrene i selskapets historie.



Det er verdens største skipsverft, Hyundai Heavy Industries i Sør-Korea, som har bestilt thrustersystemer til byggingen av tre nye shutteltankere for det malayiske rederiet AET. Med rundt 90 skip er dette en av de ledende leverandørene av sjøtransport til den internasjonale oljeindustrien.



Kontrakten som nå er sikret bekrefter Brunvolls posisjon som verdensledende samarbeidspartner på thrustersystemer til shuttletankere med dynamisk posisjonering, heter det i en pressemelding.



Kontrakten, som ble signert forrige uke, gjør at produksjonskapasiteten til Brunvoll ved fabrikken i Molde fylles godt opp for inneværende år da hovedtyngden av ordren skal produseres og leveres i 2020.



– Denne ordren gjør at vi allerede nå med stor trygghet kan si at vi får godt med volum i vår fabrikk i Molde i 2020. Ordren er også en plattform for å få flere tilsvarende ordrer i tiden fremover. Summen av dette gjør at vi kan fortsette å satse for fullt på å utvikle konsernet videre i en tid hvor det stilles stadig tøffere krav. Vi har gjennom flere år satset på teknologisk utvikling, og har dyktige medarbeidere med evne til å utvikle nye produkter og tjenester som skal møte kravene fra våre trofaste kunder i fremtiden, uttaler Kåre Øyvind Vassdal, konsernsjef hos Brunvoll.



De tre shuttletankerne AET nå har satt i ordre blir hver på 155.000dwt. De skal inngå i rederiets operasjoner ved oljefelt utenfor Brasil. Under drift opereres fartøyene med Dynamisk Posisjonering (DP) og dette sikres ved hjelp av to tunnel-thrustere og tre opptrekkbare azimuth-thrustere på totalt 13.700 kW (18.103 hk) fra Brunvoll. Brunvoll har nettopp fullført leveranse av tilsvarende thrustersystemer til fem skip bestilt av samme rederi bygget ved Samsungverftet i Sør-Korea.



Det er i dag 84 DP shuttletankere i operativ drift og i bestilling. Brunvoll har gjennom årene opparbeidet en markedsandel innenfor dette segmentet på hele 70 prosent. Flere av de eldre fartøyene i dette segmentet er i ferd med å fases ut da de runder sine 20 år i operativ drift – som er maks driftstid for denne fartøystypen.

Brunvolls salgsteam har gjennom flere år arbeidet målrettet inn mot det viktige shuttletankmarkedet. Her representert ved f.v Anders Ulvestad, John Sjåholm og Per Olav Løkseth. Foto: Jørgen Eide/Brunvoll