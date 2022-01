Større slagkraft mot et større marked

HPR

HPR er et bemanningsselskap med mer enn 10 års erfaring. HPR er ledende innen en rekke service tjenester som elektro, rør, accommodation & snekring, maling og vedlikehold, utrustning og stillaser både offshore og land.

HPR har jobbet med over 100 prosjekter innen skipsbygging, og en rekke prosjekter på land.

HPR har hovedkontor i Fosnavåg på Sunnmøre, med avdelinger i Bergen og Polen.

Daglig leder i HPR, Frank-Levi Kvalsund, sier de to selskapene utfyller hverandre og vil gi både kunder og ansatte nye muligheter.– HPR har solide fagfolk som vi nå kombinerer med QualiTech sine styrker innen salg og bemanningstjenester. Det vil gi oss større slagkraft, et bredere nedslagsfelt og mer fleksibilitet for både nåværende og nye kunder.QualiTech ved Svein Tore Torvund, ser frem til å utvikle HPR videre i flere markeder.HPR er et selskap med masse kompetanse som vi ser mange muligheter for. Selskapet har en stab med masse– erfaring som vi i QualiTech mener vil passe godt inn i vår strategi ift å jobbe bredt innen mange ulike bransjer/markeder.HPR har rekruttert og utviklet fagfolk primært fra Polen og har i dag en base på 100 medarbeidere. Selskapet har et godt utbygd logistikksystem og nettverksom gjør det mulig å raskt skalere opp ved økt aktivitet i markedet. QualiTech har pr i dag en base på 130 fagarbeidere og en kundeportefølje innen flere ulike bransjer (maritim, offshore, bygg & anlegg, industri, infrastruktur og fiskeri) HPR har egne HR-folk i Polen som sikrer oss dyktige ansatte med lang og solid erfaring blant annet fra arbeid i Norge. HPR har gode referanser og leverer kvalitet innen fagfelt som elektro, rør, stålarbeid, innredning, tømrerarbeid, maling, stillas og engineering.Det vil fortsatt være en satsing på verft og andre maritime næringer, men i samspill med QualiTech vil HPR også tilby bemanningstjenester til andre bransjer som bygg & anlegg, offshore, og infrastruktur, industri etc. der man har erfaring fra ulike disipliner og fagfeltFrank-Levi Kvalsund sier de forventer en økt etterspørsel etter fagfolk i tiden fremover.– I samspill med QualiTech kan vi nå innfri dette behovet for kunder i en rekke bransjer.Han sier også at HPR over tid har vist at de leverer tjenester som er konkurransedyktige både på kvalitet og pris.– Vi tror derfor at HPR vil bli en god samarbeidspartner for gamle og nye kunder både i maritim næring og andre bransjer i norsk industri.