Støtte til messer og eksportfremstøt

Eksportfremstøtsordningen

Innovasjon Norge har fått i oppdrag å utvikle og administrere denne ordningen for eksportfremstøt.

Det er for 2023 bevilget 20 millioner kroner til ordningen.

Virksomheter kan søke om støtte til å få dekket inntil 50 prosent av utgiftene på opptil 3 messer i året, og motta støtte på mellom 20.000 – 70.000 kroner per messe.

Regjeringen har tidligere lansert under slagordet «Hele Norge eksporterer» at det skal utvikles en søknadsbasert ordning hvor norske virksomheter kan søke om støtte til å delta på internasjonale messer og felles næringsfremmeaktiviteter. Innovasjon Norge fikk i oppdrag å utvikle og administrere denne i tett dialog med næringslivet. Rammene for ordningen er nå avklart og Innovasjon Norge er i gang med å få på plass de siste tekniske avklaringene, før ordningen åpner for søknader i juni.– Jeg er svært glad for at jeg nå kan presentere en konkretisering av denne ordningen for eksportfremstøt, og slik bidra til at flere virksomheter kan lykkes i internasjonale markeder, sier næringsminister Jan Christian Vestre.Innovasjon Norge har for 2023 satt av 20. millioner kroner til til ordningen, og virksomheter vil kunne få dekket mellom 20.000 – 70.000 koner av utgiftene ved deltakelse på en internasjonal messe. Ordningen vil også gi norske næringslivsorganisasjoner og klynger mulighet til å få forhåndsgodkjent sine planlagte arrangement og paviljonger under messer, og på denne måten nå ut til et bredt antall virksomheter.– Jeg vet at en slik ordning har vært etterspurt av flere over lang tid, særlig siden flere EU-land har lignende løsninger. Å få en slik ordning i Norge gjør at flere norske virksomheter kan hevde seg på like vilkår med internasjonale konkurrenter i et tøft internasjonalt marked. Vi legger til rette for at hele Norge kan eksportere, sier næringsministeren.Ved å delta på internasjonale messer vil norske virksomheter få mulighet til å utvide sitt internasjonale kundenettverk, øke sine kunnskaper om markedsmuligheter og øke sin bedrifts synlighet på strategisk viktige internasjonale møteplasser.- Gjennom denne ordningen vil norske virksomheter få støtte til å reise ut og vise frem sine konkurransedyktige grønne løsninger for et internasjonalt publikum og bidra til økt eksport og verdiskaping i Norge, sier Vestre.Det åpnes for søknader i juni, men bedrifter oppfordres allerede nå til å planlegge hvilke messer og arrangementer de ønsker å delta på i år, og etter hvert sende inn gode søknader til Innovasjon Norge.