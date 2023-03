Suksess for første Norway Seafood Festival

Den første Norway Seafood Festival var full av smakfulle opplevelser. Foto: Bård Ivar Basmo/Norway Seafood Festival.

Ugjestmildt vær la ingen demper på stemningen da Norway Seafood Festival gikk av stabelen i starten av mars i Trondheim.



− Norge og Trøndelag har verdens beste sjømat, og under festivaluka har den stått i sentrum. Det har vært en overveldende respons fra både byens restauranter, lokale sjømatprodusenter og aktører fra forsknings- og næringsliv. Norway Seafood Festival er en festival hvor publikum skal smake, oppleve, utforske og lære om de fantastiske matressursene som finnes langs kysten vår. Det er tydelige at denne festivalen er relevant og viktig, sier Kristian Digre, daglig leder i Stiftelsen Nor-Fishing, som støttet av Trondheimsregionen arrangerte den første sjømatfestivalen i Trondheim.



Årets festivalprogram var fullt av smaksopplevelser servert av byens restauranter, i tillegg til sjømatmarkeder i Ravnkloa og på Clarion Hotel Trondheim på Brattøra. På programmet var også Barnas Sjømatfestival, hvor blant annet Vitensenteret og opplevelsessenteret SeeSalmon arrangerte egne aktiviteter for barn og familier, forteller arrangøren i en pressemelding.



EN FESTIVAL FOR ALLE

Sjømatfestivalen ble også markert utenfor byrommet.



– Festivalen ønsker å inkludere alle. Vi er derfor veldig fornøyde med at vi har klart å nå ut til flere enn de som besøkte restauranter og sjømatmarkedene, sier Digre.

Både barnehagebarn, skoleungdom, eldre på sykehjem og pasienter ved St. Olavs har fått oppleve sjømatfestivalen.



Til tross for ustabilt mars-vær med sludd og storm i kastene, er Digre godt fornøyd med besøket til festivalen.



– Det var en jevn strøm av besøkende til sjømatmarkedene i Ravnkloa og på Clarion Hotel Trondheim. Folk koste seg rundt langbordene med lokale delikatesser, smaksprøver og god drikke, sier Digre.



PLANLEGGER FOR 2024

Bocuse d’Or Europe arrangeres i Trondheim 19.–20. mars 2024. Norway Seafood Festival planlegger å gjenta suksessen med sjømatfestival når de beste kokkene fra 20 europeiske land skal konkurrere foran et fullsatt Trondheim Spektrum. Sjømatfestivalen 2024 vil arrangeres fra 15. – 20. mars.



– Å legge den neste sjømatfestivalen til tidspunktet rundt Bocuse d’Or Europe er en gylden anledning til å vise frem norsk og lokal sjømat til en hel verden, avslutter Digre.



Det var en jevn strøm av besøkende til sjømatmarkedene i Ravnkloa og på Clarion Hotel Trondheim. Foto: Bård Ivar Basmo/Norway Seafood Festival.