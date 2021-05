Sunniva blir viseadm. konsernsjef i Moen

Sunniva Nicolaisen gå fra Sparebank1 SMN til Moen-konsernet. Foto: Moen.

Banksjef Sunniva Nicolaisen er ansatt som viseadministrerende konsernsjef i Moen. – En kjempesignering for oss, sier en meget fornøyd konsernsjef Are Brekk.



Nicolaisen tiltrer i sin nye stilling i august, og skal jobbe med alle selskapene i Moen-konsernet, med hovedansvarsområde innenfor strategi, marked og forretningsutvikling.



– En utfordring og mulighet jeg ikke kunne la gå fra meg, sier Nicolaisen som kommer fra jobben som banksjef i Sparebank 1 SMN.



KOMPETANSE OG ERFARING

– Sunniva Nicolaisen har solid kompetanse og erfaring fra næringsliv og mange av de egenskapene som er viktige i Moens strategi for å være en betydelig drivkraft for samhandling om bærekraftig maritim utvikling, sier konsernsjef Are Brekk.



Nicolaisen, som opprinnelig er fra Oslo, er utdannet siviløkonom og har en master innen sjømatledelse. Hun har tidligere erfaring fra finans og jobbet ni år som økonomisjef i Rørvik Fisk og Rørvik Fiskemat før hun ble banksjef. Her var hun svært sentral i utviklingen av sjømerkevaren Rørvik.



– Moen er et svært spennende konsern med mange dyktige folk og innovative tanker. Jeg ser fram til å bidra til økt verdiskaping i lokalsamfunnet og skape nye arbeidsplasser. Alle selskapene i konsernet har store utviklingsmuligheter, med mange gode og konkrete planer for bærekraft og utvikling på kysten. Det ser jeg fram til å jobbe med, forteller Nicolaisen.



GIVENDE OG LÆRERIKT

Det å bidra i nærmiljøet og gi tilbake til lokalsamfunnet tar hun med seg fra jobben som banksjef.

– Det var en givende og lærerik jobb, og jeg trivdes veldig godt med både kunder og kolleger. Her fikk jeg være tett på lokalsamfunnet og bidra til at samfunnsutbyttet ble brukt til gode formål, forteller Nicolaisen, som har blitt svært glad i Ytre Namdal siden hun flyttet til regionen i 2010.



– Det er helt fantastisk å få bo og jobbe ved et sted som hele tiden utvikler seg. Her ser man muligheter og ikke hindringer, noe som motiverer meg, sier Nicolaisen.



– Det å komme inn i et selskap med så lang og ærefull historie, og få være med på den spennende reisen videre gleder jeg meg til, avslutter Nicolaisen.