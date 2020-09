Superferjer skaper en ny æra innen bærekraftig transport

ABB-teknologi bidrar til drivstoff- og utslippskutt og raskere seilingstider. Illustrasjon. ABB.

ABB skal levere elektriske-, digitale- og oppkoblede løsninger til to nye P&O Ferries ferjer, inkludert Azipod fremdrift og energilagring, som kutter drivstofforbruket med et tonn per tur-retur kryssing av Den engelske kanal. Teknologien fra ABB skal bidra til drivstoff- og utslippskutt og raskere seilingstider.



ABB har vunnet en kontrakt med Guangzhou Shipyard International Ltd for å levere komplette, integrerte løsninger for to nye P&O Ferries skip. Den hybride fremdriftsløsningen, som bruker elektrisk kraft fra 8,8 MWh batterier og dieselgeneratorer, vil redusere drivstofforbruket på P&O Ferries Dover-Calais-rute med 40 prosent. Batteriene vil gi full kraft for havnemanøvrering og opphold i havn, og vil forberede fartøyene for en fremtid uten utslipp når flere elektriske landladestasjoner er tilgjengelig, går det frem av en pressemelding.



Omfattende pakke

De 230 meter lange fartøyene er utstyrt med fire Azipod fremdriftsenheter på 7,5 MW hver, og vil bli de største passasjer- og godsferjene som seiler ruten når driften starter i 2023. Ifølge P&O Ferries var fordelene med integrasjon fra bro-til-propell avgjørende for valg av hybridløsningen for de nye ferjene.



I tillegg til Azipod fremdrift og energilagring, vil de nye skipene inneholde omfattende ABB-løsninger for å dekke kraft og fremdrift, automatisering og energistyring. ABBs energistyringssystem (PEMS™) er tett integrert med det elektriske systemet og sørger for optimal utnyttelse av fartøyets totale kraftressurser ved å forbedre informasjonsflyten på tvers av skipssystemene.



– P&O-ferjene under konstruksjon på Guangzhou Shipyard International er virkelig ikoniske. Vi er glade for å styrke vårt strategiske samarbeid med teknologileder ABB og samarbeide om dette ledende prosjektet, med tanke på ABBs leverandørstatus i det globale ferjemarkedet, sier Zhongqian Chen, styreleder i Guangzhou Shipyard International.



– Vi er stolte over å ha ABB-teknologi i hjertet av P&O Ferries bærekraftsprogram, ettersom det dekker omstillingen til fremtidig nullutslipp for skipsfarten, ser Juha Koskela, leder for ABB marinevirksomhet.



Sparer 7 minutter per kryssing

Ferjene har bro og ett par Azipod-enheter i hver ende slik at det ikke er behov for å snu i havn. Dekksoffiserene vil bare gå til den motsatte broen. Det sparer syv minutter og ett tonn drivstoff - en sjettedel – på kryssingen på rundt 18 nautiske mil.

Fartøyene vil også utrustes med ABB Ability ™ Marine Pilot Control, et intelligent manøvrerings- og styringssystem som muliggjør sikrere og mer effektive operasjoner ved å automatisere flere navigasjonsoppgaver. Dermed kan dekksoffiserene fokusere på å optimalisere den generelle skipskontrollen og posisjonering.



Fartøyets motorer vil være utstyrt med ABBs Power2 totrinns turboladingssystem som ytterligere forbedrer energieffektiviteten og bidrar til å oppnå opptil fem prosent drivstoffbesparelser. I tillegg vil Power2-systemet bidra til å redusere utslipp av nitrogenoksid med opptil 60 prosent.



Økende interesse

Med over 20 fartøyer og 27.000 avganger per år på åtte ruter mellom Storbritannia, Republikken Irland og nordlige, kontinentale havner, er P&O Ferries et av de ledende ferje- og logistikkselskapene i Europa, med 8,4 millioner passasjerer, 1,6 millioner biler og 2,2 millioner godsenheter hvert år.



Guangzhou Shipyard International, hvor skipene skal bygges, er anerkjent som et av de mest moderne og største skipsbyggingsselskapene i Kina og har økt fokus på å bygge bærekraftige skip.



Etterspørselen etter fremdriftssystemet Azipod vokser sterkt i den globale ferjeindustrien og transporterer rundt 2,1 milliarder passasjerer, 250 millioner kjøretøyer og 32 millioner trailere hvert år. Rederne velger i økende grad Azipod-systemer som tilbyr 360 graders rotasjon av propellene, høyere pålitelighet, lavere vibrasjoner og mer plass ombord ettersom systemet er plassert utenfor skroget.