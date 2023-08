Techano Oceanlift leverer offshorekraner til Salmar

Techano Oceanlift har levert to offshorekraner til Salmars akvakulturanlegg, Arctic Offshore Farming (AOF). Arctic Offshore Farming AS

AOF

Arctic Offshore Farming er designet for værutsatte områder lenger fra kysten enn tradisjonelle anlegg.

I tillegg er den nedsenkbar slik at de unngås lakselus i stor grad.

Dette industriprosjektet skal bidra til bærekraftig vekst for norsk havbruksnæring og bidra til FAO’s (FN) ambisiøse mål om vekst i havbruksnæringen globalt.

Ytre diameter: 79

Høyde mellom ringpontonger: 10m

Stålvekt: ~3000t

Fisk per enhet: 600.000 / MBT 3995 tonn

Techano Oceanlifts tidligere leveranser til AOF inkluderer vinsjer for nothåndtering, kjettingjekker, servicekraner, netkoblinger og en båtslipp for forflåten.I forbindelse med den betydelige utstyrsleveransen har Salmar og Techano Oceanlift inngått en serviceavtale.Med dette bekrefter Techano sin verdensledende posisjon som leverandør av avansert lastehåndteringsutstyr innen offshore akvakultur, ettersom ordren går inn i en serie av flere leveranser denne industrien, blant annet også Havfarm og Oceanfarm 1, skriver selskapet i en pressemelding.«Det er veldig hyggelig å se at vår målrettede satsing på offshore havbruk gjennom årene har båret frukter. Vi bringer vårt høye kompetansenivå fra den tradisjonelle offshoreindustrien inn i disse nye fremvoksende næringene, noe som gjør dem både tryggere og mer effektive» sier Øystein Bondevik, direktør for forretningsutvikling og salg.