Tectrans AS feirer gjennombrudd med FlexBridge

Nøkkeldata for FlexBridge 35m:

HS 3m, 21m/s vinkelrett på gangveien

Arbeidsområde: 16,7m - 35m

Lagringsposisjon: Maks. 16,7m (sammenfoldet)

Mål/vekt: ○ Lengde: 35m

Bredde: 0,8m

Vekt: 14000 kg:

Kapasitet:

3 personer på gangveien

DNV Type 3 (klasse)

Fred Olsen Windcarrier har plassert en bestilling på den første FlexBridge 35m, for ferdigstillelse 31. mai 2024.Den teleskopiske W2W gangbroen FlexBridge 35m med sitt patenterte system er ingeniørkunst som tar sikkerhet og effektivitet til et nytt nivå i offshoreindustrien, skriver produsenten i en pressemelding.– I dette prosjektet blir gangbroen utformet for å monteres om bord på et Fred Olsen Windcarrier fartøy. Her integrerer FlexBridge avansert design og ingeniørarbeid, inkludert passiv bevegelseskompensasjon og et patentert Safedock docking system for trygg adkomst til landingsfartøyet, heter det.Flexbridge, som et norsk produkt, spiller en viktig rolle i å sikre stabilitet for virksomheten. Dette salget bidrar ikke bare til virksomhetens suksess, men støtter også veksten av arbeidsplasser og videreutviklingen i norsk industri.