Tersan bygger to nye ferjer for Fjord1

Slik blir de to nye ferjene til Fjord1 som skal bygges i Tyrkia for å trafikkere to strekninger i Storfjorden på Sunnmøre. Illustrasjon: HAV Design

Tersan Shipyard i Yalova i Tyrkia skal bygge to nye søsterferjer for Fjord1 ASA. Bil- og passasjerferjene blir 84 meter lange og 16,3 meter brede og er designet av HAV Design AS. Passasjerkapasiteten blir på 248 passasjerer inkludert mannskap og det blir plass til 80 personbiler og seks trailere om bord.



De to nye ferjene er designet for batteridrift med hurtiglading av batteriene fra land. I tråd med kravene arrangeres fergene også med et dieselelektrisk reservesystem, og de kan drives i fullelektrisk modus, hybridmodus og dieselelektrisk modus, opplyser Tersan i en pressemelding.



Til Sunnmøre

De to ferjene skal gå mellom henholdsvis Stranda–Liabygda (NB1113) og Eidsdal–Linge (NB1114) i Storfjorden på Sunnmøre, og blir effektive, komfortable, energieffektive og miljøvennlige.



Tersan Shipyard har tidligere levert seks helelektriske ferjer til Fjord1 ASA i i perioden fra 2017 til i dag. Den syvende ferjen, som får navnet Rødvenfjord, er fortsatt under bygging og blir snart klar for levering. NB1113 og NB1114 vil være det åttende og niende fartøyet som Tersan Shipyard bygger for Fjord1 ASA. De to nye fergene er planlagt å bli levert i andre kvartal 2023.



5500 medarbeidere

Tersan Shipyard er et av Tyrkias største nybyggingsverft og sysselsetter nesten 5 500 medarbeidere fordelt på to verft, i Istanbul og i Yalova og har så langt bygd mer enn 90 skip. Verftet er spesialister på å bygge teknologisk avanserte fartøy til offshore, fiskeri og andre typer skip for internasjonale kunder, for det meste fra Nord-Europa. Tersan har fått betydelig erfaring med å bygge LNG og batteridrevne fartøy.