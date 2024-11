Tersan Havyard kjøper YS Elektro

Tersan Havyard

Tersan Havyard har vært i drift siden 1918, og har en omfattende kunnskap innen leveranse av nybygg uavhengig av design, utrustning, reparasjoner og ombygging av skip.

Ved å ha solide prosjektstyrings- og kvalitetssikringssystemer, fleksibilitet og høyt kvalifiserte personer leverer verftet avanserte fartøy med topp kvalitet.

YS Elektro ble stiftet tilbake i 2021 av ansatte hos den tids Havyard Leirvik. Grepet medførte at man holdt på viktig kompetanse i nærmiljøet og bevarte viktige arbeidsplasser. YS Elektro er en totalleverandør av elektrotekniske tjenester til kunder innen maritime næringer og akvakultur med totalt 20 ansatte.– Vi er svært fornøyde med å bli en del av Tersan Havyard. YS Elektro har igjennom årene hatt et tett samarbeid med Tersan Havyard. Nå er vi klar til å ta samarbeidet videre for å styrke både selskap og regionen ytterligere, sier Håvard Breidvik, daglig leder ved YS Elektro.Tor Leif Mongstad, administrerende direktør ved Tersan Havyard, peker på viktigheten av å samle den riktige kompetansen under samme tak– Å sikre elektrokompetansen innenfor egne rekker er et strategisk viktig grep for Tersan Havyard. Det er viktig for oss å ta tilbake både fagkompetanse og arbeidsoppgaver som er kritisk for god prosjektgjennomføring, både med tanke på tid og kvalitet. Dette betyr også at vi har kontroll på en større del av verdiskapinga på verftet, sier Mongstad.Tersan Havyard er en hjørnesteinsbedrift i området og mange har nære tilknyttinger til verftet enten ved å være direkte tilsett eller gjennom andre familiære eller profesjonelle relasjoner. Nå utvider vi muligheten for ungdom å komme tilbake til trygge arbeidsplasser i Hyllestad og velge mellom flere fagfelt på alle nivå.