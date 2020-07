Tersan skal bygge dansk reketråler

Tråleren er designet av Skipstekniske, og skal være ferdig til siste kvartal av 2022. Illustrasjon: Skipstekniske.

Tyrkiske Tersan har skrevet kontrakt med det danske rederiet Ocean Prawns for ebygging av en arktisk fabrikktråler. Fartøyet er designet av Skipstekniske, og er planlagt levert i siste kvartal 2022.



Den nye tråleren vil være det tredje fartøyet som Tersan verft har signert i løpet av de siste to månedene.



AVANSERT

Tråleren blir 82,30 meter lang og 18,00 meter bred, og blir en avansert, teknologisk sofistikert fabrikktråler som er i stand til trippeltråling. Skipet er planlagt å ha et rekeanlegg og en piggvareproduksjonsfabrikk, og vil ha lastekapasitet på 1200 tonn.



Om bord vil det være plass for overnatting for 35 personer, med romslige og komfortable oppholdsplasser. Båten vil være i stand til effektiv tråling i isete og arktiske farvann .



TOPP KVALITET

– Vi er glade og stolte over å ha sjansen til å samarbeide med Ocean Prawns om dette viktige prosjektet. NB1107 vil være det første prosjektet vi leverer til Danmark. Fartøyet blir et av verdens mest moderne fiskefartøy som definitivt vil tilføre verdi både for verftet og Ocean Prawns A / S. Det vil definitivt være en stor glede å samarbeide med Ocean Prawns A / S og Skipsteknisk for å bygge et så sofistikert fartøy med høy kvalitet, der alle parter vil implementere sin egen verdifulle kompetanse, sier Sakir Erdogan, forretningsutviklings- og markedssjef i Tersan.



Tersan er et av Tyrkias største nybyggende verft som sysselsetter mer enn 4000 mennesker på to anlegg i Istanbul og i Yalova og har bygget mer enn 80 skip.