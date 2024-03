Tersan skal bygge fire for Fjord1

Fire nye, nullutslippsferger skal operere sambandet fra og med 1. september 2026. Illustrasjon; HAV Design

Fjord1 har skrevet kontrakt med Tersan Shipyard knyttet til verdens første autonome ferjesamband, der fire nye nullutslippsferjer skal drifte sambandet Lavik-Oppedal frå 1. september 2026.



Ferjene skal operere med autonom navigasjon og en høy grad av automatisering av fartøyfunksjoner som erstatter manuelle operasjoner. Implementering av automatiseringsfunksjoner og autonome system, inkludert autocrossing og autodocking vil skje i 2027, mens autonom navigasjon blir implementert i 2028.



SVÆRT VIKTIG

– Det var svært viktig for Fjord1 å vinne denne utviklingskontrakten der Statens Vegvesen setter krav til å utvikle den grønne ferjenæringa et steg videre med krav til økt grad av autonomi og automatisering gjennom bruk av ny teknologi. Vi har et godt konsept som vi ser fram til å realisere, forteller teknologi- og prosjektdirektør i Fjord1, Nils Kristian Berg på rederiets nettside.



SKAL LEVERE SKIPSDESIGN OG INGENIØRLØSNINGER

HAV Design skal designe og utvikle fire nye, autonome nullutslippsferger. I henhold til kontrakten skal HAV Design levere skipsdesign og ingeniørløsninger for alle de fire autonome fergene. Skipsdesignet er basert på et fremtidsrettet driftskonsept som fergeoperatøren Fjord1 har utviklet sammen med HAV Design. Fergene vil være i stand til å operere med autonom navigasjon og høy grad av automatiserte fartøysfunksjoner som erstatter manuelle operasjoner om bord.



– Etter at disse fire fergene er levert, vil HAV Design ha designet 18 elektriske ferger for Fjord1. Selv om dette er et betydelig antall, så representerer miljø- og teknologiprofilen til disse fire nybyggene et stort skritt inn i fremtiden. Å få muligheten til å designe og utvikle såpass innovative ferger er noe alle i HAV Design er stolte av, sier Jan Magne Goksøyr, salgssjef hos HAV Design.



MÅ BLI GRØNNERE

– Shippingbransjen, inkludert passasjertransport, må bli grønnere. Elektrifisering og automatisering er to katalysatorer for mindre miljøfotavtrykk fra fartøy. Vår rolle er å veiled maritim næring gjennom det grønne skiftet, samtidig med at vi øker våre kunders konkurransekraft og verdiskaping. Denne kontrakten beviser at vi har verktøyene som skal til for å oppnå dette, legger Jan Magne Goksøyr til.