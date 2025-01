Tester ny havbruksteknologi i Havbassenget

Gründer Trond Lysklætt foran den nedsenkbare merden i Havbassenget. Foto: Henriette Louise Krogness, SINTEF Ocean

Gründerne er ikke i tvil om hvor de vil teste sin nyeste oppfinnelse. Nå håper de på gode resultater i Havbassenget så drømmen kan settes ut i livet.



– For flere år siden testet vi et nytt merdsystem her, parallelt med tester på et helt likt fullskalaanlegg uten fisk. Vi gjennomførte de samme testene og fikk nøyaktig de samme resultatene som her i Havbassenget hos SINTEF Ocean, sier Trond Lysklætt som er partner i Famocean-subsea i en pressemelding fra SINTEF .



KJENT OFFSHORETEKNOLOGI

Ved hjelp av kjent offshoreteknologi fra oljeindustrien, og en ny ide med å feste ei not mellom stengene, ønsker gründerne i Farmocean-subsea nå å lage utstyr for havbruk til havs. Langt til havs.



Men, før noen kan sette opp en over 135 meter bred og 135 meter lang installasjon til havs, er det lurt å teste om alle beregninger og tegninger faktisk tåler de røffe værforholdene som råder i åpent hav.



– Det vi undersøker i testene er krefter på denne nota inn mot fagverkene i forskjellige sjøtilstander. Oppsettet er en nedskalert modell som er 35 ganger mindre enn i fullskala, vanndypet er 130 meter og nota er testet på forskjellige dybder med forskjellige bølgeretninger, sier SINTEF-forsker Yngve Lilleeng Jenssen.



BØLGETESTING MERD I HAVBASSENGET

Den bunnfaste nedsenkbare merden baserer seg på jack-up-teknologi fra oljeindustrien. Da er det viktig å teste hvordan nota oppfører seg i forskjellige bølgehøyder under varierende forhold. For i dårlig vær kan plattformdekket heves over bølgene – mens noten senkes.



Det har vært mange eksterne aktører og offentlige etater innom for å følge med på testene. Gründerne håper nå at ideen de fikk i 2018 snart kan settes ut i live.



- Det har vært et langt svangerskap, sier partner Michael Skjold.



Plattformen må tåle røft vær til havs. Foto: Henriette Louise Krogness, SINTEF Ocean