Theodora Elise valgte maskinen

Theodora Elise Høie er motormannslærling i Solstad Offshore. Foto MaritimKarriere.no

Maritim næring er et hav av muligheter. Theodora Elise Høie er en av flere maritime ambassadører som promoterer en maritim yrkesvei gjennom kampanjen MaritimKarriere.no og mener de fleste vil passe som lærling, uansett hva interessen er.



– Hadde jeg blitt fortalt for 5 år siden at jeg kom til å jobbe på sjøen, ville jeg nok aldri ha trodd på det, sier Theodora Elise. Nå ser hun imidlertid annerledes på saken:



En karriere innen den maritime næringen er så mye mer enn bare en jobb! Det er jo et helt hav av muligheter!



FORDYPNING I MASKIN

Andre året på videregående valgte Theodora Elise å fokusere på maritime fag med fordypning i maskin på skoleskipet Gann. Snart har hun fullført to år som motormannslærling i Solstad Offshore på skipet Normand Maximus.



– Jeg søkte læreplass gjennom Maritimt Opplæringskontor, satte Solstad som første ønske, og det fikk jeg innfridd! Ombord på Normand Maximus går hun som dagmann. Det innebærer blant annet vedlikeholdsarbeid og service av maskineri og utstyr.



– Noen dager er rolige, andre mer hektiske og innholdsrike. Dette er spesielt når vi har større jobber og prosjekt, forteller hun.



NYE UTFORDRINGER

Theodora Elise nevner en rekke positive sider ved jobben, som består av arbeidshverdager fulle av nye utfordringer:



– Alle opplevelsene og minnene, alle de forskjellige folkene jeg får treffe, bli kjent med og jobbe med, mestringsfølelsen jeg stadig får kjenne på, friheten og strukturen med å jobbe turnus. Når jeg har fri har jeg helt fri, og når jeg er på jobb er det bare jobb. Turnusperiodene kan imidlertid også by på utfordringer, innrømmer hun. Arbeidet er tidvis veldig tungt, og periodene borte fra hjemmet kan bli lange. Hun har en klar oppfordring til alle som kan tenke seg å jobbe med det samme som henne:



– Ikke vær redd for å prøve og feile, det er da du lærer! Fokuser på det du vil, og ta til deg kunnskap hvor enn du kan! Videre både tror og håper Theodora Elise at fremtiden til den maritime næringen blir lys. Hun utdyper:



– Hvordan tror du fremtiden til den maritime næringen ser ut?



– Det jobbes hele tiden for at næringen skal være «up to date», og det tror jeg det vil fortsette med. Den maritime næringen er heller ikke en næring som bare kan kuttes ut, og jeg tror derfor at den har mange, mange gode år igjen.



