Ti skip til 15 milliarder i bestilling

Knutsens LNG-tanker Cadiz Knutsen. Illustrasjonsfoto: Knutsen Gruppen.

Knutsen Gruppen har skrevet kontrakt for bygging av fire nye LNG-tankere, og med skip som allerede er under bygging har gruppen nå et byggeprogram på ti skip til en samlet pris av nesten 15 milliarder kroner.



Den siste kontrakten gjelder fire LNG-tankere som får Shell som befrakter. Skipene skal bygge i Korea, og levering er planlagt i 2022. Prisen på disse er omkring 800 millioner amerikanske dollar, omregnet til ca. 7,2 milliarder kroner.



Fra før har Knutsen Gruppen fire bøyelastere og to LNG-tankere under bygging.



Rederiet har hovedkontor i Haugesund, og kan se tilbake på en historie som går tilbake til 1896. Ifølge en artikkel fra Maritimt Forum Haugaland og Sunnhordaland fra mars 2019 hadde rederiet allerede da Norges mest verdifulle skipsflåte, basert på skipsverdier. Det var bare forbigått av to riggrederiet. Verdien av alle skipene i Knutsen Gruppen ble da anslått til å ligge på 3,01 milliarder dollar, eller nær 26 milliarder kroner.