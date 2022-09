Tidewater bestiller batteripakke fra NES

Norwegian Electric Systems AS

NES, som spesialiserer seg på bærekraftig energidesign og smartkontroll, skal levere utstyret til North Pomor i forbindelse med en kommende oppgradering av fartøyet. PSV-en North Pomor ble bygd i 2013 og er allerede utstyrt med diesel-elektrisk fremdriftssystem.NES skal anvende kompetanse fra selskapets anlegg i Bergen (hovedkontor) og Ålesund for å designe, sammenstille og teste batteripakken og kontrollsystemet. Utstyret skal etter planen leveres i tredje kvartal 2023. NES har ikke oppgitt kontraktsverdien.Kontrakten er tildelt av Tidewater Rederi AS, som er del av Tidewaters norske virksomhet. North Pomorseiler under norsk flagg.– Myndigheter og samfunn over hele verden forventer at offshorenæringen redusere karbonfotavtrykket sitt. Ettermontering av en batteripakke om bord et fartøy er en effektiv måte å kutte utslipp på. Dessuten bidrar batteripakken til å redusere drivstoffkostnader og driftsutgifter, samtidig som den øker driftssikkerheten til systemene om bord fartøyet. Det forklarer også hvorfor vi opplever økt interesse for ettermontering av batterier om bord offshorefartøy, sier Egil Bremnes, salgssjef i NES.Tidewater eier og opererer en av bransjens største flåter med offshorefartøy. Selskapet har mer enn 60 års erfaring fra å bistå lete- og produksjonsaktiviteter innen offshore energi verden over.NES er et datterselskap av HAV Group ASA, som er notert på Euronext Growth i Oslo.