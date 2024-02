Tilbyr offshorestillinger onshore

DeepOcean

DeepOcean er en ledende leverandør av havtjenester som muliggjør energiomstilling og bærekraftig bruk av havressurser.

Selskapet tilbyr havbunnsundersøkelser, ingeniørtjenester, prosjektledelse, installasjon, vedlikehold og gjenvinningstjenester innen olje og gass, offshore fornybar energi, havbunnsmineraler og andre havtjenester.

Med et globalt fotavtrykk er DeepOcean ansett som en pålitelig, uavhengig tjenesteleverandør med dyktige bransjeeksperter som anvender spesialtilpasset verktøy og teknologi som sørger for kostnadseffektive og trygge operasjoner.

Selskapet leverer innovative ingeniørløsninger med fokus på fjernstyrte og ubemannede operasjoner samt digitaliserte tjenester, med mål om å redusere karbonfotavtrykket.

DeepOcean er eid av Triton, som er et europeisk investeringsselskap. Som aktiv eier støtter Triton sine porteføljeselskaper med å nå sitt fulle potensial og samarbeider med DeepOcean for å skape verdier.

Triton ble grunnlagt I 1997 og investerer i virksomheter som leverer viktige varer og tjenester innen forretningstjenester, industriteknologi, helsetjenester og forbrukersektorene.

Fra Killingøy vil ROC-operatørene fjernstyre undervannsoperasjoner i Nordsjøen og andre steder, inkludert fjernstyrte undervannsfarkoster (ROV-er) og annet offshoreutstyr. Dette er operasjoner som man vanligvis kun utfører fra offshorefartøy, ifølge en pressemelding fra Dep Ocean.– Fremtiden kommer til å være fjernstyrt og automatisert i mye større grad enn i dag. De som jobber som ROC-operatører kommer til å opparbeide seg en unik kompetanse som vil være verdifull for kundene våre, DeepOcean og hele regionen, sier Lars Meling, leder for offshoreressurser i DeepOcean.Ved å flytte enkelte arbeidsoppgaver fra sjø til land, bidrar DeepOcean til å tilgjengeliggjøre offshorenæringen ytterligere. For eksempel vil dyktige folk som mangler nødvendig helsesertifikat for å kunne jobbe offshore, eller funksjonshemmede som er avhengig av rullestol, nå kunne styre offshoreoperasjoner fra land.Til å begynne med har DeepOcean utlyst seks stillinger som ROC-operatør. Selskapet har mottatt 86 søknader til stilingene.– Folk med erfaring og sertifikat som ROV-piloter er naturligvis interessant for oss. Kanskje de ønsker en mer forutsigbar jobb på land fremfor å jobbe rotasjon offshore? Vi ser også etter folk med litt annerledes bakgrunn, for eksempel dyktigere «gamere» eller dronepiloter som kan læres opp til å bli gode operatører, legger Lars Meling til.Offshoreindustrien og maritim næring har identifisert fjernstyrte tjenester som et nøkkeltiltak for å redusere både driftskostnader og CO-utslipp. Det var en vesentlig årsak til at DeepOcean, Solstad Offshore og Østensjø Group i 2022 etablerte selskapet Remota, som eier og driver avanserte landbaserte Remote Operations Centers (ROC-er).Det er DeepOcean som nå ansetter operatørene som skal fjernstyre undervannsoperasjoner fra Killingøy. Remota har på sin side ansvar for driften av selve senteret.– Vi tror dette kan være starten på et nytt kapittel for Haugesund som sjøfartsby, gjennom å ta i bruk banebrytende teknologi som kan revolusjonere hvordan offshoreoperasjoner gjennomføres i Norge og internasjonalt, sier Lars Meling.