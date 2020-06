Tildelt oppdrag verdt inntil 1,8 milliarder

Snorre A-plattformen i Nordsjøen. Foto: Bo B Randulff - Even Kleppa / Equinor ASA

På vegne av lisenspartnerne har Equinor tildelt TechnipFMC to kontrakter og inngått en intensjonsavtale med selskapet for rørlegging og marine installasjonstjenester i tre prosjekter på norsk sokkel.



De tre oppdragene, inkludert opsjonen, har en samlet verdi på om lag 1,8 milliarder kroner, opplyser Equinor på sin hjemmeside.



Prosjektene det gjelder er Breidablikk og gassimportsystemet for Snorre Expansion, der kontraktene er tildelt, samt Askeladd Vest, der det er inngått en intensjonsavtale. Breidablikk-kontrakten har marine installasjonstjenester som en opsjon.



Oppdragene omfatter fabrikasjon og legging av rørledninger, installasjon av undervannsstrukturer og kontrollkabler samt oppkobling og testing av systemer. Offshore-operasjonene som omfattes av kontraktene skal etter planen gjennomføres i perioden 2021-2023.

Tildelingene bidrar til å opprettholde viktige arbeidsplasser hos TechnipFMC i Norge, blant annet på spolebasen i Orkanger, der rørledningene blir produsert før de kveiles på installasjonsfartøyet. Det ventes også at tildelingene vil føre til mer arbeid gjennom oppdrag til underleverandører.