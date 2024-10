Tolvte brønnbåt fra Larsnes Mek til Rostein

Nøkkelinformasjon:

Navn: TBA

Verft: Larsnes Mek. Verksted AS

Design: SK-6000 DEH V Skipskompetanse AS

Lengde: 84,2 m

Bredde: 15,5 meter

Type: Brønnbåt

– Et nybygg skaper store positive ringvirkninger for verft og underleverandører i Norge, og i drift vil dette fartøyet representere rundt 15–16 nye arbeidsplasser, sier Glen Bradley i Rostein AS.Med denne kontraheringen nærmer Rostein seg nybygg for rundt NOK 5,0 milliarder hos Larsnes Mek, og det viser hvor viktig havbruksnæringen er for hele leverandørrekka innen den maritime næringen.Fartøyet på 3700 kubikkmeter blir en modifisert variant av LFC 2020 serien, men blir bygget på omtrent den samme tekniske plattform som bygg nr. 70, Ro Senja som ble levert 09.01.2023. Den skal arrangeres med det nyeste innen teknologiske løsninger for fiskevelferd og parasittfjerning.Båten får hybrid fremdrift med en batteripakke på ca. 600 kW og vil bli arrangert med TIER III dieselelektrisk maskineri, samt annen teknologi for å spare drivstoff og redusere utslipp. Båten vil få innredning for 12 personer og skroget blir levert fra Marine Projects Ltd i Gdansk i 3. kvartal 2025. Ferdig utrustet båt overleveres rederiet i 2. kvartal 2026.