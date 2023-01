Topprangering for Optimar

Johan Espelund er prosjektleder hos Optimar. Foto: Optimar.

Optimar AS, en ledende leverandør av teknologi og løsninger for havbruks- og fiskerinæringen, annonserte i dag at de er rangert som nummer én i utvelgelsesprosessen for Fish ID-prosjektet, et samarbeid mellom Fiskeridirektoratet og flere sentrale aktører i industri. Prosjektet tar sikte på å utvikle og implementere et digitalt identifiseringssystem for fisk, noe som muliggjør forbedret sporbarhet og bærekraft i fiskeindustrien.



Som topprangert deltaker etter utvelgelseskriteriene for fase 1, vil Optimar AS spille en nøkkelrolle i prosjektet, og bidra med sin kompetanse og teknologi, inkludert sine avanserte fiskesorterings- og sorteringssystemer. Selskapet vil også jobbe tett med Fiskeridirektoratet og andre partnere for å sikre en vellykket implementering av Fish ID-systemet.



BANEBRYTENDE LØSNINGER

– Vi er stolte over å ha blitt valgt ut som den topprangerte deltakeren i Fish ID-prosjektet, Vårt team har jobbet hardt for å utvikle og levere banebrytende løsninger for fiskerinæringen i mange år, og vi er forpliktet til å bruke vår teknologi og ekspertise til å støtte prosjektet og fremme bærekraftig og ansvarlig praksis i næringen, sier Georg Saint-Denis, administrerende direktør i Optimar AS.



Fangst ID-prosjektet er et viktig skritt mot å sikre langsiktig bærekraft i fiskerinæringen og beskytte helsen til våre hav. Med Optimar AS og andre sentrale aktører i samarbeid er prosjektet godt posisjonert for å nå sine mål og påvirke bransjen positivt.